대구미술관, 2026년 교육 서포터즈 모집…20명 선발 예정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구문화예술진흥원 대구미술관은 2026년 한 해 동안 지역 문화예술발전과 미술관 교육 현장을 함께 만들어 갈 문화자원봉사자 '교육 서포터즈'를 모집한다.

교육 서포터즈는 시민과 미술관을 연결하는 교육 매개자로서 미술관 교육프로그램 운영 지원과 관람객 안내, 온라인 콘텐츠 작성 등 다양한 방식으로 교육 현장에 참여한다. 이를 통해 참여 청년들은 미술관 교육 운영 전반을 경험하며 문화예술 전문 인력으로 성장할 수 있는 기반을 마련하게 된다.

이번 모집은 미술관 교육 및 문화예술에 관심 있는 청년(만 19세~39세)을 대상으로 하며, 총 20명 내외를 선발한다. 활동기간은 2026년 4월부터 1년간이다. 월 2회 이상(1회 4시간) 참여를 기본으로 한다.

대구미술관은 2026년 교육 서포터즈(문화자원봉사자) 모집한다.[사진=대구미술관] 2026.02.24 yrk525@newspim.com

모집 공고는 2월 24일부터 대구미술관 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 서류 접수는 3월 3일부터 3월 11일 18시까지 전자우편으로 진행된다. 이후 서류 및 면접전형을 거쳐 3월 말 최종 합격자를 발표하고, 4월부터 본격적인 활동을 시작할 예정이다.

교육 서포터즈에게는 1365 자원봉사포털을 통한 봉사 시간 인정과 함께 직무 관련 교육, 전시 이해 프로그램, 현장 답사 등 역량 강화 프로그램이 제공된다. 또한 1일 4시간 이상 활동 시 실비가 지급되며, 전시 도록 및 기념품 등도 지원된다.

대구미술관 관계자는 "교육 서포터즈는 지역 청년들이 미술관 교육 현장을 경험하며 시민과 소통하는 중요한 역할을 수행하는 매개자"라며 "문화예술 분야 진로를 모색하는 청년들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

yrk525@newspim.com