수성국제비엔날레 작품 '수성파빌리온 SUPRA' 세계 건축물상 수상

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 2024 수성국제비엔날레 작품 '수성파빌리온 SUPRA'가 세계 최대 건축 전문 플랫폼인 ArchDaily가 주관하는 '2026 Building of the Year Awards'에서 Small Scale & Installations 부문 수상작으로 선정됐다고 밝혔다.

'수성파빌리온 SUPRA'는 튀르키예의 SO? Architecture & Ideas가 설계한 공공 설치 작품으로, 도시 공공공간에서 휴식과 사적 경험이 공존할 수 있는 장소를 제안했다. 단순한 캐노피 구조를 통해 공공성과 사적 영역을 동시에 구현했으며, 재료와 디테일을 활용해 도시적 실내 공간감을 형성했다. 특히 기후 변화에 따라 공간 분위기가 달라지는 점이 높은 평가를 받았다.

ArchDaily의 'Building of the Year Awards'는 전 세계 건축 프로젝트를 대상으로 온라인 투표를 통해 수상작을 선정하는 글로벌 건축상으로, 매년 수십 개국의 수천 개 프로젝트가 경쟁하는 권위 있는 상이다. 이번 수상은 수성국제비엔날레 작품이 국제 무대에서 작품성과 공공성을 인정받은 성과로 평가된다.

특히 기초지자체로서 최초로 개최한 국제 건축·조경 비엔날레의 전시 작품이 세계적인 건축 플랫폼에서 수상했다는 점에서 상징성이 남다르다. 이는 수성구가 지속적으로 추진해 온 도시건축문화 정책의 결실로, 도시 브랜드 가치 확장에 크게 기여할 것으로 기대된다.

대구 수성구는 2024 수성국제비엔날레 작품 '수성파빌리온 SUPRA'ArchDaily 2026 Building of the Year Awards Small Scale & Installations 부문 수상했다.[사진=수성구]

또한, ArchDaily의 'Building of the Year Awards' 수상 이력을 보유한 세계적 건축가들이 수성국제비엔날레에 참여하고 있다는 점도 의미가 크다. 2024 수성국제비엔날레에는 일본 건축가 Junya Ishigami(준야 이시가미)가 수성못 일원의 수성브리지 프로젝트에 설계 참여하고 있으며, 미국 기반의 SO–IL(소일) 또한 대덕지 수성파빌리온 프로젝트에 참여해 국제적 설계 역량을 공유했다. 이어 2026 수성국제비엔날레에는 세계적인 건축가 Kengo Kuma(켄고 쿠마)가 진밭골 목재커뮤니티센터 프로젝트에 참여해 설계를 진행 중이다.

이번 SUPRA의 ArchDaily 수상과 더불어, 국제 무대에서 작품성과 경쟁력을 인정받은 작가들이 수성국제비엔날레에 연이어 참여하고 있는 흐름은 수성구가 글로벌 건축 담론과 직접 연결된 플랫폼으로 성장하고 있음을 보여준다.

김대권 수성구청장은 "이번 수상은 수성국제비엔날레를 통해 시도해 온 공공 건축 실험이 국제 무대에서 의미 있게 평가받은 성과"라며 "지역에서 시작된 프로젝트가 세계적인 건축 플랫폼에서 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다"고 밝혔다. 이어 "건축은 기능을 넘어 도시의 품격과 감성을 형성하는 중요한 자산"이라며 "예술적 가치가 있는 건축과 조경을 통해 수성구만의 차별화된 도시 경쟁력을 꾸준히 만들어가겠다"고 강조했다.

한편, 수성구는 이번 수상을 발판으로 2026년 하반기 개최 예정인 제2회 수성국제비엔날레를 더욱 내실 있게 준비해 나갈 계획이다. 2024년에 이어 두 번째로 열리는 이번 비엔날레는 국제 교류와 담론 확장을 한층 강화해 수성구를 대표하는 글로벌 건축·조경 문화 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 추진할 예정이다.

