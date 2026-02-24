'DIMF 뮤지컬캠퍼스' 출범...연출·프로듀서 전공 신설

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)이 11년간 운영해온 뮤지컬아카데미를 확대 개편한 종합 교육 플랫폼 'DIMF 뮤지컬캠퍼스'를 출범한다.

DIMF는 그동안 뮤지컬아카데미를 통해 극작가·작곡가·배우 등 전문 인력 435명을 배출해왔다. 이번에 선보이는 뮤지컬캠퍼스는 기존 창작자·배우 중심의 인재 양성에서 한발 더 나아가 연출과 프로듀서 전공을 새로 추가, 창작·실연·제작 전 과정을 아우르는 구조로 확장한 것이 핵심이다.

[사진= DIMF]

과정은 총 4가지로 운영된다. 창작자 전공은 기초·심화로 나눠 단계별로 진행하며, 뮤지컬배우 전공은 기존 활동자 및 본격 활동을 희망하는 지원자를 대상으로 한다. 연출 전공은 이론과 실습을 결합한 방식으로 새롭게 운영되며, 프로듀서 전공은 하반기 모집 예정이다.

원서 접수는 2월 24일부터 3월 23일까지 DIMF 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다. 1차 서류전형 이후 2차 심층면접 및 오디션으로 최종 합격자를 선발한다.

정규 강의는 4월부터 12월까지 운영되며, 8월에는 전 수강생이 참여하는 1박 2일 프로그램 'Scenergy 4'가 열린다. 10월에는 뮤지컬배우·연출 전공 중심의 무대 연구발표회, 12월에는 전 전공이 참여하는 창작 연구발표회를 통해 연간 성과를 공개한다.

캠퍼스는 총 3년 체계로 운영될 예정이다. 1년차는 기초 작곡·작사 교육과 리딩공연, 2년차는 쇼케이스 제작까지 이어지는 심화 협업 과정, 3년차는 장편 작품 개발과 DIMF 연계 시범공연을 통한 프로 무대 데뷔 지원으로 구성된다. 올해는 1~2년차 과정을 중심으로 운영하고, 내년부터 3년차 과정까지 확대할 계획이다.

수강료는 전액 무료이며, 전 강의 이수 시 수료증이 발급된다. DIMF는 시민 대상 프로그램도 병행 운영해 지역 뮤지컬 저변 확대에도 나설 방침이다.



