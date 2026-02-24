청주시, 수소생산기지 2곳 구축…'수소경제 중심도시' 도약 박차

흥덕구 강내·신대동에 수소생산기지 6월까지 준공…하루 4톤 생산 전망

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 올해 2곳의 수소생산기지 구축을 추진하며 수소경제 활성화를 위한 인프라 확충에 속도를 내고 있다.

24일 청주시에 따르면 시는 2020년부터 수소충전소 구축사업을 시작으로 수소모빌리티 보급 확대 등 다양한 수소 관련 사업을 지속 추진해왔다.

수소생산기지 개요 [자료=뉴스핌DB]

그러나 중부내륙에 위치한 지리적 여건상 해안가 석유화학단지에서 수소를 공급받아 운송비 부담이 발생했다.

시는 이러한 한계를 극복하기 위해 흥덕구 강내면에 탄소포집형 수소생산기지, 흥덕구 신대동에 바이오가스 활용 수소생산기지를 조성 중이다.

두 생산기지는 각각 4월과 6월 준공을 앞두고 있으며, 생산기지 내에는 수소충전소도 함께 설치될 예정이다.

청주시는 두 생산기지가 모두 가동되면 하루 평균 3~4톤의 수소 생산이 가능해져 청주시 및 인근 지역에 보다 저렴하고 안정적인 수소 공급이 가능할 것으로 내다봤다.

이는 수소 모빌리티뿐 아니라 산업·주거 분야의 수소 활용시설 확충에도 긍정적인 파급효과를 미칠 전망이다.

아울러 시는 안전한 수소경제 기반을 강화하기 위해 한국가스안전공사와 함께 흥덕구 오송읍에 '수소가스안전허브센터'를 2027년 준공 목표로 건립 중이다.

이 센터는 수소산업 관련 행사와 교육, 전문인력 양성 거점으로 기능하며 지역 수소산업 생태계 확장의 구심점이 될 것으로 기대된다.

시 관계자는 "수소 인프라 확충과 수소도시 조성을 통해 탄소중립 실현과 '맑고 깨끗한 청정도시 청주'로 도약하겠다"며 "계획된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com