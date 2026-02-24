민희진, 25일 기자회견 연다…"1심 승소 결과·향후 계획 발표"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 민희진 오케이레코즈 대표(전 어도어 대표)가 하이브와의 풋옵션(주식매수청구권) 소송 1심에서 승소한 것에 대해 기자회견을 열고 입장을 밝힌다.

소속사 오케이레코즈는 24일 "민희진 대표가 1심 소송 결과와 향후 계획에 대해 직접 말씀드리고자 한다"고 밝혔다.

민희진 전 어도어 대표. [사진=뉴스핌DB]

민 대표는 25일 오후 서울 모처에서 기자회견을 열고 하이브와 주주간계약, 풋옵션 관련 소송 승소에 대해 직접 입장을 밝힐 예정이다.

앞서 서울중앙지법 민사합의31부는 지난 12일 하이브가 민 전 대표를 상대로 낸 주주간계약 해지 확인 소송, 민 전 대표가 하이브를 상대로 낸 주식매매대금 청구 1심에서 민희진 대표가 하이브로부터 255억 원 상당을 지급받아야 한다고 선고했다.

하이브는 이에 불복해 지난 19일 항소장을 제출한 상태다.

이와 함께 민희진에게 255억 원을 지금하라는 판결에 대한 강제집행을 멈춰달라는 강제집행정지도 신청했고, 지난 23일 법원에서 인용됐다.

