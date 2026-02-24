최광익 "진흙탕 된 강원교육감 선거…정치 멈추고 정책으로 승부해야"

26일 도교육청 브리핑룸서 기자회견…"강원교육 미래 비전·정책 역량으로 평가받아야"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원도교육감 예비후보가 "진흙탕으로 변질되고 있는 강원 교육감 선거를 정책 경쟁의 장으로 되돌려야 한다"며 정면 비판에 나선다.

최 예비후보는 오는 26일 오전 강원특별자치도교육청 브리핑룸에서 '진흙탕 되어가는 교육감 선거'를 주제로 기자회견을 열고 최근 선거 국면에 대한 입장과 제언을 발표할 예정이다.

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원교육감 출마예정자가 기자회견을 하고 있다.2026.01.05 onemoregive@newspim.com

최 예비후보는 이번 기자회견에서 "정책 경쟁은 실종되고, 이른바 유령후보들이 난립하면서 교육감 선거가 본질을 잃어가고 있다"고 진단할 계획이다.

그는 특히 교육 비전과 공약 경쟁 대신 후보 단일화 셈법에만 몰두하는 일부 진영의 움직임, 예비후보 등록이 시작된 지 한 달 가까이 지났음에도 공식 등록 없이 사실상 후보처럼 행세하는 인사들에 대해 문제를 제기할 것으로 알려졌다.

최 예비후보는 "교육감 선거는 무엇보다 강원교육의 미래를 책임질 비전과 정책 역량을 두고 평가받아야 한다"며 "그럼에도 불구하고 진영 싸움과 꼼수 선거가 판을 치면서 교육감 선거가 또다시 정치의 연장전으로 흐르고 있다"고 비판하고, 정책 중심·원칙 중심 선거 문화를 강하게 주문할 방침이다.

그는 앞서 출마 선언과 여러 인터뷰를 통해 "정치하고 싶은 사람은 교육감 자리가 아닌 정치의 장으로 가야 한다"며 "교육감 선거만큼은 진보·보수 진영논리를 넘어 오직 아이들과 교실, 강원교육의 미래만을 기준으로 판단해야 한다"고 강조해 왔다.

최광익 예비후보는 이번 기자회견에서 후보 간 공개 정책 토론과 공약 검증을 촉구할 것으로 전망된다.

