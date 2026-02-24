이애형 경기도의원, 수원 세류중 교육여건 개선 공로 감사패 받아

"교육공동체와 소통, 경기교육의 긍정적인 변화를 만들어가는 의정활동 지속"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원 세류1·2·3동 및 권선1동)은 수원 세류중학교로부터 학교 교육여건 개선에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다고 24일 밝혔다.

이애형 위원장은 평소 세류중학교의 실질적인 변화를 이끌기 위해 현장방문·정담회 등 적극적인 의정활동을 펼쳐왔으며, 특히 학교운영위원회 위원장으로 활동하며 학교 발전을 위해 헌신해 온 점을 높이 평가받아 이번 감사패를 수상한 것으로 알려졌다.

이 위원장은 "이번 감사패는 개인에게 주어진 영광이라기보다 세류중학교 학생과 학부모, 교직원 여러분이 다 함께 만들어낸 소중한 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 세류중학교의 구성원들이 보다 쾌적한 교육여건에서 생활할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

끝으로 "학교는 아이들의 현재이자 미래를 준비하는 공간인 만큼, 현장의 목소리가 충실히 반영될 수 있도록 경기도의회 교육행정위원장으로서의 책임을 다하겠다"며 "교육공동체와 지속적으로 소통하며 경기교육의 긍정적인 변화를 만들어가는 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

