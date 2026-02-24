경기주택도시공사 '2025 GH 청춘 빌드업 창업 공모전' 성료

대상 1팀('느린단맛연구소') 비롯 최우수상 2팀, 우수상 3팀, 장려상 4팀 수상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 청년 창업 아이디어 발굴과 창업 활성화를 위해 추진한 '2025 GH 청춘 빌드업 창업 공모전'의 최종 심사와 시상식을 성황리에 마무리했다고 24일 밝혔다.

시상식 모습. [사진=GH]

"청춘의 아이디어, 경기도의 미래를 빌드업하다!"라는 슬로건 아래 진행된 이번 공모전에는 지난 1월 접수 시작 이후 총 104팀이 지원해 뜨거운 열기를 보였다.

GH는 1차 서류심사를 거쳐 본선 진출 10팀과 입선 20팀 등 총 30팀을 선발했다.

대상 1팀('느린단맛연구소')을 비롯해 최우수상 2팀, 우수상 3팀, 장려상 4팀이 수상의 영예를 안았다.

선정된 30팀에는 총상금 1400만원과 함께, 올해 하반기 입주 예정인 'GH 창업특화주택' 입주 시 가점이 부여된다.

이를 통해 청년 창업가들은 주거와 업무 공간이 결합된 안정적인 창업 기반을 확보할 수 있게 된다.

수원 권선동에 건립 중인 '창업특화주택'은 임대주택 210가구와 공유 오피스 4개 호실로 구성된 복합주거모델이다.

김용진 GH 사장은 "이번 공모전을 통해 청년 창업가들의 창의적이고 혁신적인 아이디어를 확인할 수 있었다"며, "GH는 앞으로도 청년 창업 활성화와 안정적인 창업 기반 조성을 위해 지속적으로 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

