과천시 '2026년 1분기 경기도 청년기본소득' 신청·접수

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 3월 3일부터 4월 1일까지 '2026년 1분기 경기도 청년기본소득' 신청을 받는다고 24일 밝혔다.
시에 따르면 지원 대상은 신청일 현재 과천시에 주민등록을 두고 있는 24세 청년(2001년 1월 2일생부터 2002년 1월 1일생까지)이다. 경기도 내 3년 이상 계속 거주했거나, 합산 10년 이상 거주한 경우 신청할 수 있다.
청년기본소득은 청년의 사회적 기본권 보장과 자립 기반 마련을 위해 지급되는 지원금으로, 1인당 분기별 25만 원씩 지역화폐로 지급된다. 최대 4분기까지 지원받을 수 있다.
신청은 경기도 일자리 플랫폼 '잡아바 어플라이'를 통해 온라인으로 할 수 있다. 심사는 3월 6일부터 4월 9일까지 진행되며, 지급은 4월 20일부터 시작될 예정이다.
과천시 관계자는 "청년기본소득이 지역 청년들의 생활 안정과 사회 참여에 도움이 되길 바란다"라며 "대상 청년들의 기한 내 신청을 당부한다"라고 말했다.
