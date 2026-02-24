부안마실축제, 대한민국 축제콘텐츠 대상 수상

가족여행 콘셉트 참신한 프로그램 운영 성과

제13회 축제 5월 해뜰마루 지방정원 개최 예정



[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군은 24일 서울에서 열린 제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상 시상식에서 (사)한국축제콘텐츠협회가 수여하는 축제관광 부문 대상을 받았다.

지난해 제12회 부안마실축제는 해뜰마루 지방정원에서 열린 두 번째 행사로, '5월의 선물, 가족여행 부안'을 슬로건으로 다양한 콘텐츠를 선보여 대한민국 축제콘텐츠 대상을 수상했다.

부안마실축제가 제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상 수상했다[사진=부안군] 2026.02.24 lbs0964@newspim.com

부안 13개 읍면의 특색을 살린 '최고의 마실을 찾아라', 부모 참여형 '마마스앤파파스 뮤직페스티벌', 지역 특산물을 활용한 '로컬푸드 팜파티', 어린이날 맞이 '해뜰마루 마실 퍼레이드', 순금 골드바 증정 이벤트 '황금몬을 선물합니다' 등 다채로운 프로그램이 방문객 호응을 얻었다.

권익현 부안군수는 "이번 수상으로 부안마실축제의 위상이 더욱 높아졌다"며 "오는 5월 열리는 제13회 축제도 내실 있게 준비해 군민과 관광객 모두가 만족하는 행사로 만들겠다"고 말했다.

한편 제13회 부안마실축제는 오는 5월 2일부터 5일까지 나흘간 해뜰마루 지방정원에서 개최될 예정이다.

