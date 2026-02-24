전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 경기북부

속보

더보기

"준비된 해결사"…손배찬 전 의장, 파주시장 출마 공식선언

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

24일 파주시의회 앞 회견…"이재명 정부 성공·파주 발전 가교 역할"
경제·행복·성장 3대 전환·'실사구시'행정 강조…'소통전문가' 부각
"10년 공직경험 바탕 지역 현안 해결" 자신감…파주미래 비전 제시

[파주=뉴스핌] 최환금 기자 = 손배찬 파주시장 예비후보는 출마 기자회견을 열고 "이재명 정부의 성공과 54만 파주의 현안 해결을 위해 준비된 해결사가 되겠다"며 파주시장 선거 출마를 공식 선언했다.

24일 파주시의회 앞에서 진행된 출마 회견에서 손 예비후보는 출마선언문을 통해 "현재 대한민국은 이재명 정부와 함께 '실질적 성과와 민생해결'이 행정의 표준이 되는 새로운 길을 걷고 있다"고 진단하며 "정치는 말이 아닌 성과와 지표로 평가받아야 한다"고 강조했다.

그는 "현장에서 시민의 불편을 해결하는 것이 정치의 본질"이라고 역설하며, 파주시의 미래를 재설계하기 위한 구체적인 비전을 제시했다.

손배찬 파주시장 예비후보가 파주시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. [파주=최환금 기자] 2026.02.24 atbodo@newspim.com

'경제·행복·성장' 3대 전환으로 파주 재설계

손 예비후보는 파주의 미래를 위한 3대 전환 방향으로 경제 전환, 행복 전환, 성장 방식 전환을 제시했다.

먼저 경제 분야에서는 '공정성장'과 '기본사회' 철학을 바탕으로 신도시와 원도심이 상생하는 파주형 지역경제 구조를 구축해 일자리가 넘치는 자립·자족 도시를 만들겠다고 천명했다.

행복 분야에서는 주거·돌봄·안전·복지 등 시민 누구나 누려야 할 '행복 기본권' 실현을 약속했다.

또한 기후위기와 AI 산업 전환에 대응해 DMZ와 생태·평화 자산, 재생에너지, 첨단기술을 연계한 파주만의 경쟁력을 확보하겠다는 구상을 내놓았다. 그는 "여러 현안 및 과제를 풀어내고 AI 포용 도시, 첨단산업 유치를 통해 파주를 일하고 머무는 도시로 변화시키겠다"고 다짐했다.

손배찬 파주시장 예비후보가 파주시장 선거 출마 선언 후 파주시의원 등과 화이팅하고 있다. [파주=최환금 기자] 2026.02.24 atbodo@newspim.com

"의회·행정 소통 전문가"…'갈등 해결 적임자' 부각

손 예비후보는 지난 4년간 반복된 파주시 집행부와 의회 간 갈등을 지적하며 이를 해결할 '소통 전문가'로서의 강점을 내세웠다. 그는 "파주시의회 의장과 파주시의원, 청소년재단 대표이사로서 쌓은 10년 공직 경험을 통해 의회의 논리와 행정의 언어를 모두 이해한다"고 자신했다.

이어 "의회를 넘어야 할 대상이 아닌 파트너로 대우하며 설득과 합의를 통해 결과를 만들겠다"면서 파주 정치권의 오랜 갈등을 해소할 리더십을 강조했다.

실사구시 행정으로 '희망고문' 종식 약속

손 예비후보는 "이념이 아닌 시민의 삶을 기준으로 판단하는 '실사구시(實事求是)' 시장이 되겠다"며 "검증된 경험과 추진력으로 교통 인프라 확충, 대학병원 유치 등 숙원 사업을 해결해 시민들에게 더 이상 '희망고문'을 하지 않겠다"고 강조했다.

그는 "이번 선거는 인물 경쟁이 아닌 파주의 미래를 선택하는 분기점"이라며 "정체된 도시를 성장 도시로 전환시키는 변화의 리더십을 보여주겠다"고 밝혔다.

그러면서 "이재명 정부의 성공은 곧 지방정부의 성공에 달려 있다"며 "시민이 주인공인 파주를 만들기 위해 맨 앞에 서서 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 강조했다.

atbodo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동