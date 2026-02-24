전체기사 최신뉴스 GAM
[인사] 보령시

기사입력 :

최종수정 :

보령시 2026년 상반기 수시 인사

◇5급
▲원산출장소장 신동준(승진, 직무대리) ▲자치행정과(2027충청권하계세계대학경기대회조직위원회 파견) 복천규

◇6급 승진
▲홍보미디어실 이은혜 ▲신산업전략과 안현진 ▲관광과 곽미경 ▲해양정책과 김세희 ▲해수욕장경영과 유혜진 ▲신속허가과 이현정 ▲자치행정과(2027충청권하계세계대학경기대회조직위원회 파견) 이한빈 ▲복지정책과 최가영 ▲산림과 김동일

◇6급 전보
▲새마을공동체과(새마을자치팀장) 허석 ▲대외협력과(교류협력팀장) 서성옥 ▲자치행정과(서무팀장) 안정미 ▲자치행정과(특사경지원팀장) 구재숙 ▲남포면 신은호 ▲대천1동 박상미 ▲대천2동 김유미 ▲대천5동 장정희 ▲자치행정과(2027충청권하계세계대학경기대회조직위원회 파견) 민현정

◇7급 승진
▲기획감사실 김선애 ▲기획감사실 김소연 ▲기획감사실 백승 ▲홍보미디어실 박주희 ▲신산업전략과 김양희 ▲새마을공동체과 황지현 ▲기후환경과 서지은 ▲지역경제과 이유진 ▲자치행정과(2027충청권하계세계대학경기대회조직위원회 파견) 김은지▲자치행정과((재)섬지엔날레조직위원회 파견) 안순권 ▲세무과 김조은 ▲회계과 강민지 ▲대천4동 정총재 ▲복지정책과 김요한 ▲복지정책과 신상민 ▲경로장애인과 강성일 ▲경로장애인과 이용숙

◇7급 전보
▲기획감사실 류솔 ▲기획감사실 한승민 ▲산림과 신은지 ▲문화교육과 정윤영 ▲수도과 허선영 ▲수도과 조진환 ▲회계과 황서은 ▲보건소 박순정 ▲농업기술센터 임경희 ▲자치행정과(2027충청권하계세계대학경기대회조직위원회 파견) 홍솔아 ▲충청남도(전출) 김용준 ▲충청남도(전출) 신예윤 ▲충청남도(전출) 곽소영

◇8급 승진
▲새마을공동체과 박유진 ▲기후환경과 장래형 ▲문화교육과 백소율 ▲해양정책과 나유빈 ▲지역경제과 윤보선 ▲건설과 최유진 ▲도로과 오태진 ▲교통과 김현진 ▲교통과 서창욱 ▲자치행정과 윤상민 ▲안전총괄과 강수화 ▲세무과 이재석 ▲대천4동 안준혁 ▲대천5동 최수진

◇8급 전보
▲기후환경과 표나현 ▲교통과 정세희 ▲안전총괄과 강미리 ▲가족지원과 김민혁 ▲열린민원과 최유진 ▲자치행정과((재)섬지엔날레조직위원회 파견) 최필성

◇9급 전보
▲홍보미디어실 이상흠 ▲산림과 장선우 ▲수산과 이건근 ▲수산과 문은비 ▲지역경제과 정철희 ▲보건소 이유진 ▲웅천읍 임장균

◇실무수습
▲주교면 오도경 ▲대천1동 김선우

gyun507@newspim.com

