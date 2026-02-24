청주상의, 제116차 충북지식경영포럼 조찬세미나 개최

"AI로 시작해 AI로 끝나는 시대…기업 유연성·자율성이 경쟁력"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주상공회의소는 24일 오전 청주 엔포드호텔 직지홀에서 '충북지식경영포럼 제116차 조찬세미나'를 열고, 지역 기업 관계자들과 함께 2026년 소비 트렌드 변화와 경영 전략을 공유했다.

이날 세미나에는 충북지식경영포럼 회원과 청주상의 회원사, 유관기관·단체장 등 130여명이 참석했으며, 연사로는 권정윤 트렌드코리아 소비트렌드분석센터 박사가 초청됐다.

청주상의 조찬세미나. [사진=청주상공회의소] 2026.02.24 baek3413@newspim.com

권 박사는 '트렌드코리아 2026'을 주제로 "2026년 10대 트렌드는 AI로 시작해 AI로 끝난다"며 "AI는 산업과 소비 전반을 관통하는 핵심 기준으로 작동하고 있다"고 말했다.

그는 'AI와 협업하는 휴먼인더루프(Human in the Loop)', '제로클릭(Zero Click) 마케팅', 'AI 시대의 근본이즘' 등을 핵심 키워드로 제시하며 "기술 발전 속에서 인간의 판단력과 책임 등 본질적 역량이 더욱 중요해지고 있다"고 강조했다.

이어 "디지털 전환이 10년간 단계적으로 진행됐다면, AI 전환은 급속도로 조직의 과제로 떠올랐다"며 "앞으로 기업은 유연성과 자율성을 핵심 DNA로 삼고, 변화를 수용하는 AX(Adaptive Transformation) 조직으로 진화해야 한다"고 제언했다.

차태환 청주상의 회장은 환영사를 통해 "소비트렌드 이해는 지속가능경영의 핵심 요소"라며 "AI 중심으로 재편되는 시장 변화 흐름을 읽고 새로운 경영전략을 도출하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

한편, 세미나에 앞서 충북 유망 중소기업으로 선정된 커런트닷의 도원동 대표는 퍼스널 모빌리티 운영 및 주차 솔루션 '플러스팟(PlusSpot)'의 기술력과 향후 시장 진출 계획을 소개했다.

