국민의힘 광주시당 "통합법, 재정·권한 이양 빠져…졸속 법안"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 국민의힘 광주시당이 "통합 특별법안이 재정 및 권한 이양에 대한 구체적인 내용이 없다"며 "지역민에 대한 위선이고 기만이다"고 직격했다.
국민의힘 광주시당은 24일 광주시의회에서 기자회견을 갖고 "정부의 재정 지원 및 권한 이양을 구체화해야 한다고 시도민이 지속 요구했으나 강제 규정에서 재량 규정으로 완화돼 특별법 제정 자체의 의미가 퇴색됐다"고 평가했다.
또한 "이재명 대통령은 행정통합을 지방 주도 성장과 국가 생존 전략으로 강조했지만 법안에 여전히 중앙부처가 기득권을 내려놓지 않는다면, 이번 전남광주특별시 추진은 6․3지방선거에서 주도권을 쥐기 위한 정략적인 책동이라 볼 수 밖에 없다"고 주장했다.
그러면서 "40년 만에 광주·전남 통합시대가 열린다는 희망과 기대가 지금 광주시민과 전남도민 사이에는 저변에 깔려있다"며 "졸속 법안이 아닌, 재정 특례 범위, 예타 면제 범위, 세부 지원 등 보다 정교한 내용이 행정특별법에 담겨야 한다"고 촉구했다.
끝으로 "더불어민주당은 이번 전남광주특별시 설치에 관한 특별법안 제정이 군사작전 하듯 '속도'가 기준이 아니라 '재정과 권한 이양'이라는 '내용'에 있음을 분명히 인식하길 바란다"고 당부했다.
