민주당 평택·의왕·광주·성남시장 예비후보 국회서 출마선언

최원용·정순욱·김석구·김지호 예비후보 정책협약식 진행

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 평택시장 예비후보가 24일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 정순욱 의왕시장 예비후보(전 경기도지사 비서실장), 김석구 광주시장 예비후보(전 경기평택항만공사 사장), 김지호 성남시장 예비후보(전 경기도지사 비서관)와 함께 출마 선언과 정책협약식을 진행했다.

이날 최 예비후보는 선언문을 통해 "대한민국은 AI와 첨단산업 중심의 대전환기에 들어섰다"며 "평택 역시 산업 구조, 교통 체계, 교육 환경 전반에 대한 근본적인 재설계가 필요한 시점"이라고 강조했다.

국회서 평택시장 선거에 출마를 선언하고 있는 최원용 전 평택시 부시장[사진=선거캠프]

그는 "30여 년간 행정 현장에서 축적한 경험과 정책 역량을 바탕으로 평택의 미래 30년을 준비하겠다"고 밝혔다.

특히 경기도 평택개발지원단장 시절 고덕국제신도시와 삼성전자 평택캠퍼스 조성을 총괄 지원한 경험, 코로나19 위기 당시 전국 최초 전 도민 재난기본소득 정책의 총괄 실무 책임자 역할을 맡은 이력을 부각하며 대규모 프로젝트 관리와 위기 대응 역량을 제시했다.

이어 평택 발전을 위한 3대 핵심 비전을 발표했다. △K-반도체 중심의 첨단산업 핵심거점 육성을 통한 AI 미래도시 구현 △도시 전역의 유기적 이동체계 구축을 통한 '30분 생활권 도시' 실현 △지역 내 완결형 교육 시스템 구축을 통한 '교육 중심 도시' 조성 등이다.

최 예비후보는 지난 20일 예비후보 등록 후 국토교통부, 국회, 더불어민주당 중앙당 등을 잇달아 방문해 지역 현안을 논의하는 등 광폭 행보를 이어가고 있다.

