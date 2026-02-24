지드래곤, 악플러 100여명 고소 "일부 피의자 혐의 인정, 검찰 송치"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지드래곤이 악성 댓글 작성자들을 상대로 대규모 법적 대응에 나섰다.

24일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면, 지드래곤을 향한 허위 사실 유포와 인격권 침해성 게시물에 대해 100여명이 넘는 악플러를 대상으로 고소를 진행했다. 이번 조치는 팬들의 제보와 자체 모니터링을 통해 수집한 자료를 바탕으로 이뤄졌다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 기수 지드래곤. [사진=갤럭시코퍼레이션] 2026.02.19 alice09@newspim.com

갤럭시코퍼레이션은 "당사는 팬 여러분의 제보 및 자체 모니터링을 통해 수집한 증거자료를 토대로 100여 명이 넘는 악성 게시물 작성자들에 대해 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손)' 혐의로 대규모 고소를 진행했다"고 밝혔다.

이어 "지드래곤에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방 및 인격권 침해 행위 등 악성 게시물에 관해 법무법인 율촌과 협력해 강력한 법적 대응을 지속하고 있다"고 설명했다.

수사기관은 온라인 커뮤니티와 SNS 플랫폼을 대상으로 압수수색을 진행해 다수의 피의자를 특정했다. 이들은 각 주소지 관할 경찰서로 이송돼 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다. 이 가운데 일부 피의자는 혐의를 인정해 피고소인 조사가 마무리됐고, 이미 검찰에 송치된 사례도 있는 것으로 확인됐다. 혐의를 부인하는 피의자들에 대해서도 경찰 단계에서 수사가 이어지고 있다.

갤럭시코퍼레이션은 "다만 현재는 검찰 송치 단계로, 피의자를 특정할 수 있는 정보는 개인정보보호법 및 수사 절차상 공개가 어려운 점 양해 부탁드린다. 앞으로도 아티스트의 권익 보호를 위해 민·형사상 조치를 순차적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

한편 지드래곤은 최근 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마치며 솔로 활동을 마무리했다. 올해 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅은 본격적인 그룹 활동에 돌입할 예정으로, 멤버들은 오는 4월 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 무대에 오른다.

