'대설주의보' 세종...소방본부 긴급 현장점검 진행

교량 등 상습 결빙지역 제설 점검

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종소방본부는 24일 지역 내 대설주의보가 발효됨에 따라 인명·재산 피해를 최소화하기 위해 주요 위험 지역에 대한 긴급 현장점검을 진행했다고 밝혔다.

기상청에 따르면 이번 눈은 하루 최대 7cm의 적설량을 기록할 것으로 예상돼, 낮 동안 내린 눈이 얼어붙을 경우 도로 결빙으로 인한 사고 위험이 크게 높아질 것으로 분석된다.

김용수 세종소방본부장이 지역 내 대설주의보가 발효됨에 따라 긴급 현장점검을 추진하고 있다. [사진=세종소방본부] 2026.02.24 jongwon3454@newspim.com

이에 김용수 세종소방본부장은 지역 내 상습 결빙 지역인 주요 고개와 교량 등을 직접 방문해 제설 대책을 점검하고 소방 차량 안전한 출동로 확보 상황을 확인했다.

특히 빙판길 교통사고 구조 대응을 강화하고 구급차에 스노 체인을 장착하는 등 장비 점검을 마쳤으며, 전 소방공무원의 비상연락망을 가동하는 등 선제적인 재난 대응에 총력을 기울이고 있다.

김용수 세종소방본부장은 "낮 동안 내린 눈이 얇게 얼어붙어 눈길 미끄러짐 사고 위험이 큰 만큼 외출 시 안전에 각별히 유의해 주시길 바란다"며 "신속한 긴급구조 대응 체계를 유지해 시민의 안전을 끝까지 지키겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com