전남도, 6782억 조기 추경…민생·인구·섬박람회 지원

총 13조 3805억원…지역경제 회복·인구위기 극복 집중

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 2026년 제1회 추경예산안을 편성해 전남도의회에 제출했다고 24일 밝혔다. 이번 추경 예산안은 고물가와 내수 부진으로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣고 인구위기와 저출산 극복, 2026여수세계섬박람회 성공 개최 등을 위한 예산이 포함됐다.

본예산 12조 7023억 원에서 6782억 원(5.3%) 증가한 13조 3805억 원 규모다. 일반회계는 6445억 원(6.2%) 증가한 11조 1032억 원, 특별회계는 137억 원(1.1%) 증가한 1조 2492억 원, 기금은 200억 원(2.0%) 증가한 1조 281억 원을 반영했다.

추경 관련 사업 만원주택 사업 조감도. [사진=전남도] 2026.02.24

전남도는 어려운 재정 여건에서도 민생회복과 지역 성장, AI·첨단 산업 육성, 인구 감소·저출산 대응, 2026여수세계섬박람회 성공 개최, 안전·정주여건 개선 등 도민 삶과 직결된 민생현안 해결과 미래성장 동력 확보에 집중했다.

침체한 골목상권과 소비 진작을 위해 지역사랑상품권 발행 지원사업에 658억 원을 추가 편성하고 중소기업·소상공인 이자지원 사업 예산은 63억 원 증액했다.

전남 경제의 뿌리인 농수축산업 경영안정을 위해 벼 경영안정대책비 114억 원을 반영하고 소규모 영세 전복 양식어가 보증 지원 확대사업 5억 원 등을 신규 편성했다. AI·첨단 분야에서는 지역 주도형 AI 대전환 사업에 106억 원, 농업 글로벌 비즈니스·실증·빅데이터 센터 구축 등 농업 분야 AX 혁신기반 조성사업에 85억 원을 새로 넣었다.

인구감소 대응을 위해 농어촌 기본소득 시범사업에 367억 원을 추가하고 전남형 만원주택 사업 50억 원을 확대 편성해 신혼부부·청년층 주거 안정을 지원한다. 청년센터·청년마을 활성화 사업 8억 원, 전남 청년비전센터 건립 27억 원도 반영해 청년 지원체계를 강화했다.

2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위해서는 22억 원을 증액, 사전 붐업 행사와 전남 홍보관 운영, 섬·여객선 반값 여행·운임 지원, 랜드마크 조성, 시설 안전관리 및 도로 정비 등 인프라 확충과 안전시설 보강에 투입한다.

김영록 전남지사는 "이번 추경은 민생경제 회복과 도민 미래와 직결된 핵심 현안 해결에 방점을 뒀다"며 도민이 일상에서 실질적 변화를 체감하도록 하겠다"고 말했다.

