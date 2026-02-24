광양경자청, 입주기업 '원스톱 지원 플랫폼' 가동

지원시책,안전보강 설명회 가져



[광양=뉴스핌] 권차열 기자 =광양만권경제자유구역청이 입주기업 지원시책을 한자리에서 안내하는 합동 설명회를 열고 안전·복지 중심의 신규 지원사업도 추진하기로 했다.

광양경자청은 24일 전남테크노파크 대강당에서 '2026년 입주기업 지원시책 합동 설명회'를 열고 광양만권 입주기업을 대상으로 분야별 지원정책을 종합 안내했다.

2026년 입주기업 지원시책 합동 설명회 [사진=광양경자청] 2026.02.24 chadol999@newspim.com

이번 설명회는 급변하는 글로벌 통상환경에 대응해 기업의 경쟁력과 대응 역량을 높이기 위해 마련됐으며 입주기업 대표와 관계기관 담당자 등 150여명이 참석했다. 전남테크노파크, 고용노동부 여수지청, 중소벤처기업부 전남동부사무소, 한국산업인력공단 전남지사 등 15개 유관기관이 참여해 2026년 주요 사업과 지원제도를 소개했다.

전남테크노파크와 고용노동부 여수지청 등 9개 기관은 ▲정책자금▲고용·인력 지원▲제품 판로 및 수출▲기술개발(R&D)▲지식재산권▲창업·벤처 육성 등 기업 경영 전반에 걸친 지원시책을 설명했다. 기업들은 여러 기관의 지원사업을 한 자리에서 비교·검토할 수 있어 실질적인 도움이 됐다는 반응을 보였다.

광양경자청은 기업 애로를 선제적으로 해소하기 위해 기업 실태조사와 간담회를 정기적으로 진행하고 있으며 2026년에는 산업현장 안전사고 예방과 근로자 건강 보호 강화를 위해 자동심장충격기(AED)와 휴대용 음주측정기 보급 사업을 새로 추진하고 있다.​

구충곤 광양경자청장은 "어려운 여건 속에서도 기업이 현장에서 체감할 수 있는 지원이 무엇보다 중요하다"며 "맞춤형 지원정책을 지속 발굴하고 소통을 강화해 광양만권 기업의 도약을 뒷받침하겠다"고 말했다.

