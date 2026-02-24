전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

교복값 스펙트럼 '7만원~94만원'…학교별 격차 87만원, 담합 의혹도 재점화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

종로학원·학교알리미 분석…고교 평균은 시도별 최대 11만원 차
李 '등골 브레이커' 언급 이후 조사 속도…"정복 폐지" 목소리도

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 학교별 고등학교 동·하복 교복 가격 최저가는 7만 4000원, 최고가는 94만 8500원으로 집계됐다. 같은 교복임에도 가격 차가 87만원 이상 벌어지면서 학교 주관 입찰에 참여하는 교복 업체들 사이 담합 가능성이 다시 제기된다.

이재명 대통령이 최근 교복을 '등골 브레이커'로 언급한 만큼, 가격의 적정성과 담합 정황을 들여다보는 조사에도 속도가 붙을 전망이다.

서울 서대문구청에서 열린 '교복 나눔장터'를 찾은 학부모와 학생들이 교복을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB]

24일 종로학원이 학교알리미 자료를 활용해 전국 5155개 중·고교(중학교 3002곳, 고등학교 2153곳)의 동·하복 교복 가격을 분석한 결과, 17개 시·도 고등학교 평균 교복값은 지역별로 최대 11만600원 차이가 났다. 강원 지역 고교 평균은 34만5018원이었고, 가장 낮은 광주는 23만4418원으로 나타났다.

지역 평균보다 학교별 편차는 더 컸다. 강원 지역의 한 자율형사립고 교복값은 94만8500원에 달한 반면, 서울의 한 사립고는 7만4000원으로 조사됐다. 학교에 따라 교복 가격 격차가 최대 87만원까지 벌어진 셈이다.

학교 유형별로는 일반고 평균 교복비가 31만7909원, 특성화·마이스터고 32만2334원, 자율형사립고 38만3427원으로, 자사고가 가장 높은 수준이었다.

중학교도 지역별 평균 격차가 컸다. 중학교 평균 교복값 차이는 최대 11만 7627원까지 벌어졌고, 경기 지역 평균이 34만 3812원으로 가장 높았으며 광주는 22만 6185원으로 가장 낮았다. 개별 학교 기준으로는 최고(경북 60만 8000원)와 최저(서울 7만 5000원) 간 차이가 53만 3000원에 달했다.

대통령은 12일 수석보좌관회의에서 "교복 구입비가 60만원에 육박한다"며 생산자 협동조합 구상 등을 거론한 바 있다. 교육부도 구매 실태 전반을 확인하는 방안을 검토 중이다. 전수조사 결과 공개와 발표 시점은 관계 부처, 시·도교육청 등과 협의를 거쳐 단계적으로 논의할 계획으로 전해졌다.

교복이 학부모·학생 부담으로 이어지면서 오래된 정장 형태의 정복을 없애는 게 낫다는 의견도 나온다. 현행 지원·상한가 체계가 정복(동·하복) 중심으로 유지되는 상황에서 체육복·생활복까지 별도로 구매하는 구조가 생활물가 부담을 키운다는 지적이다. 게다가 중·고교 교복은 다수가 학교 주관 구매 방식(입찰 등)으로 운영돼, 업체 단속만으로는 관리에 한계가 있을 수 있다는 분석도 있다.

최교진 교육부 장관 역시 SNS를 통해 "정장 형태의 교복이 꼭 필요한지 다시 살펴볼 필요가 있다"는 취지로 언급한 바 있다.

한편 서울에서는 정복과 생활복을 함께 입는 학교가 대다수인 것으로 나타났다. 지난해 8월 기준 관내 712개 중·고교 가운데 530곳(74.4%)이 정복·생활복을 혼용했다. 정복만 허용하는 학교는 51곳(7.2%), 생활복만 착용하는 학교는 103곳(14.5%)으로 집계됐다.

jane94@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동