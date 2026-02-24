교복값 스펙트럼 '7만원~94만원'…학교별 격차 87만원, 담합 의혹도 재점화

종로학원·학교알리미 분석…고교 평균은 시도별 최대 11만원 차

李 '등골 브레이커' 언급 이후 조사 속도…"정복 폐지" 목소리도

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 학교별 고등학교 동·하복 교복 가격 최저가는 7만 4000원, 최고가는 94만 8500원으로 집계됐다. 같은 교복임에도 가격 차가 87만원 이상 벌어지면서 학교 주관 입찰에 참여하는 교복 업체들 사이 담합 가능성이 다시 제기된다.

이재명 대통령이 최근 교복을 '등골 브레이커'로 언급한 만큼, 가격의 적정성과 담합 정황을 들여다보는 조사에도 속도가 붙을 전망이다.

서울 서대문구청에서 열린 '교복 나눔장터'를 찾은 학부모와 학생들이 교복을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB]

24일 종로학원이 학교알리미 자료를 활용해 전국 5155개 중·고교(중학교 3002곳, 고등학교 2153곳)의 동·하복 교복 가격을 분석한 결과, 17개 시·도 고등학교 평균 교복값은 지역별로 최대 11만600원 차이가 났다. 강원 지역 고교 평균은 34만5018원이었고, 가장 낮은 광주는 23만4418원으로 나타났다.

지역 평균보다 학교별 편차는 더 컸다. 강원 지역의 한 자율형사립고 교복값은 94만8500원에 달한 반면, 서울의 한 사립고는 7만4000원으로 조사됐다. 학교에 따라 교복 가격 격차가 최대 87만원까지 벌어진 셈이다.

학교 유형별로는 일반고 평균 교복비가 31만7909원, 특성화·마이스터고 32만2334원, 자율형사립고 38만3427원으로, 자사고가 가장 높은 수준이었다.

중학교도 지역별 평균 격차가 컸다. 중학교 평균 교복값 차이는 최대 11만 7627원까지 벌어졌고, 경기 지역 평균이 34만 3812원으로 가장 높았으며 광주는 22만 6185원으로 가장 낮았다. 개별 학교 기준으로는 최고(경북 60만 8000원)와 최저(서울 7만 5000원) 간 차이가 53만 3000원에 달했다.

대통령은 12일 수석보좌관회의에서 "교복 구입비가 60만원에 육박한다"며 생산자 협동조합 구상 등을 거론한 바 있다. 교육부도 구매 실태 전반을 확인하는 방안을 검토 중이다. 전수조사 결과 공개와 발표 시점은 관계 부처, 시·도교육청 등과 협의를 거쳐 단계적으로 논의할 계획으로 전해졌다.

교복이 학부모·학생 부담으로 이어지면서 오래된 정장 형태의 정복을 없애는 게 낫다는 의견도 나온다. 현행 지원·상한가 체계가 정복(동·하복) 중심으로 유지되는 상황에서 체육복·생활복까지 별도로 구매하는 구조가 생활물가 부담을 키운다는 지적이다. 게다가 중·고교 교복은 다수가 학교 주관 구매 방식(입찰 등)으로 운영돼, 업체 단속만으로는 관리에 한계가 있을 수 있다는 분석도 있다.

최교진 교육부 장관 역시 SNS를 통해 "정장 형태의 교복이 꼭 필요한지 다시 살펴볼 필요가 있다"는 취지로 언급한 바 있다.

한편 서울에서는 정복과 생활복을 함께 입는 학교가 대다수인 것으로 나타났다. 지난해 8월 기준 관내 712개 중·고교 가운데 530곳(74.4%)이 정복·생활복을 혼용했다. 정복만 허용하는 학교는 51곳(7.2%), 생활복만 착용하는 학교는 103곳(14.5%)으로 집계됐다.

