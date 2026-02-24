전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

정근식 서울교육감 "3대 패러다임 전환…맞춤형 책임교육·AI 평가 도입"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'역량 기반·상향식·동반자 거버넌스' 3대 전환 선언…현장 중심 교육개혁 강조
서울학습진단성장센터·학생맞춤통합지원·AI 서·논술형 평가 등 5대 약속 제시

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정근식 서울시교육감이 올해 서울교육의 방향으로 ▲역량 기반 교육 ▲현장 중심 상향식 ▲동반자적 거버넌스를 제시했다. 

정 교육감은 24일 서울시의회 임시회 본회의에서 "올해 서울교육은 지식 이해 중심에서 역량 기반 교육으로, 정책 추진 체계는 현장 중심 상향식으로, 학생 성장을 중심에 둔 동반자적 거버넌스로 전환하겠다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정근식 서울시 교육감이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개성 만월대 상설전시 구축 및 운영의 유기적인 협력을 위한 통일부-서울특별시교육청-(사)남북역사학자협의회 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. 2026.01.27 gdlee@newspim.com

서울시교육청은 이 같은 방향성을 위해 모두를 위한 맞춤형 교육으로서 책임교육을 강화할 방침이다. 서울학습진단성장센터를 통해 학습 어려움을 체계적으로 진단하고 학생의 개별 성장을 뒷받침할 계획이다. 학생맞춤통합지원(학맞통) 체계와 관련해서는 학교와 지역사회의 돌봄 역량을 신중하고 세심하게 결합해 현장 안착을 돕겠다고 밝혔다.

창의와 상생의 미래역량 교육을 위해서는 수업·평가 혁신을 핵심 과제로 내세웠다. 정 교육감은 "교육과정·평가지원센터 운영과 함께 AI 기반 서·논술형 평가'를 안정적으로 도입하겠다"며 "학생들이 스스로 질문하고 문제를 해결하는 힘을 기를 수 있도록 기초소양 교육의 질을 높이겠다"고 강조했다. 

이어 자치와 참여의 교육공동체 조성을 위해서는 학교자치협의회 활성화로 민주적 소통 시스템을 마련하고 학교통합지원과 기능을 강화해 교사가 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다고 밝혔다. 또한 시민사회와의 연대를 확대하는 '서울교육+플러스' 거버넌스도 언급했다.

안전하고 행복한 학교 분야에서는 위기학생 지원 체계를 공고히 하겠다고 했다. 정 교육감은 "응급구조단을 통해 마음건강 위기 징후를 조기 발견하고 마음치유학교(가칭) 설립 기반을 다져 고위기 학생을 위한 집중 치유 시스템을 준비하겠다"고 약속했다. 급식실 환경 개선 등 현장 안전 현안도 최우선 과제로 챙기겠다고 덧붙였다. 

정 교육감은 "공감과 소통의 행정을 통해 신뢰받는 서울교육을 구현하겠다"며 "신청사 이전을 계기로 교육청을 학생과 시민이 어우러지는 서울교육 허브 공간으로 재구성하겠다"고 다짐했다. 이어 "서울교육의 패러다임 전환은 교육청의 의지만으로 완성될 수 없다"며 시의회의 지속적인 협력을 촉구했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동