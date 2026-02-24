안양시, 올해 상반기 신속집행 점검회의 개최

"시민의 세금이 지역경제와 민생에 실질적인 도움이 되도록 하는 책임 있는 행정"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 23일 오전 10시 시청 3층 전자회의실에서 지역경제 활성화와 민생경제 회복을 위해 재정집행 방안을 모색하고자 이계삼 부시장 주재로 '상반기 신속집행 점검회의'를 개최했다고 24일 밝혔다.

안양시는 23일 오전 10시 시청 3층 전자회의실에서 상반기 신속집행 점검회의를 개최했다. [사진=안양시]

이번 회의에는 14개 부서장이 참석한 가운데 부서별 집행 현황과 주요 사업 추진 계획을 점검했다. 시는 1분기 집행 목표율을 35%로 설정하고, 정부 목표를 상회하는 선제적 집행 방안을 논의했다.

시는 앞으로도 부서별 추진 상황을 정기적으로 점검하고 10억 원 이상 주요 현안 사업에 대해서는 행정절차 지연 여부 등을 면밀히 관리해 집행 과정에서 발생하는 애로사항을 신속히 해소해 나갈 계획이다.

이계삼 안양시 부시장은 "신속한 재정집행은 단순한 집행률 관리가 아니라 시민의 세금이 지역경제와 민생에 실질적인 도움이 되도록 하는 책임 있는 행정"이라며 "특히 민생경제와 밀접한 사업은 추진 일정을 앞당겨 시민이 체감할 수 있도록 집행에 더욱 속도를 내달라"고 강조했다.

