노동부, 한국경총과 경정협의체 발족…노사와 소통 정례화

24일 부대표급 운영협의체 1차 회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 노동계에 이어 경영계와도 정기적으로 소통에 나선다.

노동부는 24일 서울지방고용노동청에서 한국노총과 부대표급 운영협의체(경정협의체)를 발족하고 1차 회의를 열었다고 밝혔다.

경정협의체는 노동정책의 직접적 이해관계자인 경영계와 주요 노동정책에 대한 의견을 나누기 위해 마련됐다.

권창준 고용노동부 차관 [사진=고용노동부] 2025.11.12 photo@newspim.com

경정협의체는 매달 노동부 실장과 경총 전무 등이 만나는 실무협의체와, 분기별로 이뤄지는 부대표급 운영협의체로 구성됐다. 부대표급 운영협의체에는 노동부 차관과 경총 부회장이 참여한다.

노동부는 노동계 및 경영계와 꾸준히 만나 신뢰를 쌓겠다는 구상이다. 앞서 지난 9일과 11일에는 한국노총, 민주노총과 각각 정례 실무협의체 및 부대표급 운영협의체를 꾸렸다.

이동근 경총 부회장은 "근로시간 유연 개선, 직무가치와 성과를 반영하는 공정한 보상 체계로 전환, 노동시장 유연성 제고, 노사관계 균형 회복 등 미래세대 일자리 창출을 위해 근본적인 개혁이 절실하고 정부의 지원이 중요하다"고 밝혔다.

권창준 노동부 차관은 "산업전환, 인구구조, 글로벌 질서 재편, 최근 피지컬 인공지능(AI) 상황 등 복잡한 난제 해결을 위한 유일한 길은 중층적이고 다각적인 대화"라며 "정부는 최근 양대 노총에 이어 경영계와 협의체를 개최하며 노사정 대화의 폭을 넓혀가고 있다"고 말했다.

