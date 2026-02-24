의왕시, 백운호수중학교 준공식 개최..."미래 이끌 핵심 역할 기대"

"원거리 통학 문제 해결·지역 교육 경쟁력 강화"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시 백운밸리 지역에 신설된 백운호수중학교의 준공식이 24일 백운호수중학교 체육관에서 개최됐다.

백운호수중학교 준공식. [사진=의왕시]

의왕백운프로젝트금융투자(주)(의왕백운PFV(주)) 주최로 열린 이날 준공식에는 김성제 의왕시장, 임태희 경기도 교육감, 김학기 의왕시의회 의장과 도·시의원, 의왕백운피에프브이(주) 김양묵 대표이사, 의왕백운밸리에이엠시(주) 이성훈 대표이사 등 주요 내빈과 지역주민 400여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 준공식은 학교 설립을 위해 힘써 온 관계자와 지역 주민들이 한 자리에 모여 그동안의 결실을 함께 나누고 축하하는 뜻깊은 행사로 마련됐다.

김성제 의왕시장 기념사. [사진=의왕시]

의왕시 백운밸리 일대는 주거단지 조성과 함께 인구가 지속적으로 증가하고 있는 지역으로, 그간 중학교 부재에 따른 학생들의 원거리 통학 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

이에, 시는 '중학교 신설'이라는 지역 숙원사업 해결을 위해 다각적인 방안을 검토해 왔으며, 2023년 11월 의왕시·군포의왕교육지원청·의왕백운피에프브이(주) 간 3자 업무협약을 체결함으로써 학교 설립이 본격 추진됐다.

백운호수중학교 준공식. [사진=의왕시]

협약을 통해 시에서는 백운호수 초등학교 인접 유치원 부지를 무상 제공하고, 군포의왕교육지원청은 학교 행정 전반을 지원하기로 했으며, 의왕백운피에프브이(주)는 학교 시설 건축 및 비품 등을 담당하기로 했다.

이후 2024년 10월 공사에 착공했으며, 이날 준공식을 통해 그 결실을 맺게 됐다.

오는 3월 3일 정식 개교하는 백운호수중학교는 학생들의 통학 여건을 개선하고, 체계적인 교육과정 운영을 통해 백운밸리 일대의 교육 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

임태희 경기도교육감 축사. [사진=의왕시]

김성제 의왕시장은 "백운호수중학교 설립은 단순한 학교 신설을 넘어 지역 교육 인프라 확충과 주민 요구가 행정·교육 제도와 연결된 의미있는 결과"이라며, "새롭게 문을 여는 백운호수중학교가 지역 학생들의 미래를 이끌어 가는 핵심 역할을 하길 기대한다"고 말했다.

백운호수중학교 준공식. [사진=의왕시]

