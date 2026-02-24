경기복지재단 '통합돌봄지원 선언식' 개최..."현장 중심 돌봄혁신 추진"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기복지재단이 도민의 삶의 현장에서 체감할 수 있는 돌봄체계 구축을 위해 '통합돌봄지원 선언식'을 개최하고 현장 중심 돌봄혁신 추진을 공식화했다.

통합돌봄지원 선언식. [사진=경기복지재단]

재단은 24일 경기도장애인복지종합지원센터 대회의실에서 통합돌봄지원 선언식을 열고 지역사회 기반 통합돌봄 체계 구축과 현장 중심 복지 실현을 위한 비전과 실천 의지를 전직원이 결의했다고 밝혔다.

이번 선언식은 고령화와 돌봄 수요 증가에 대응하고 분절된 돌봄 서비스를 통합적으로 연계하여 돌봄이 필요한 모든 도민이 안심하고 생활 할 수 있는 환경을 조성하고자 마련했다.

이날 행사에는 경기복지재단 관계자와 수탁기관 직원들이 참석하였으며 재단은 ▲현장 중심 돌봄체계 강화▲수요자 맞춤형 통합돌봄 지원▲지역사회 협력 기반 확대▲지속 가능한 돌봄정책 연구 및 지원을 핵심 추진 방향으로 제시하였다.

이용빈 대표이사는 "이번 통합돌봄지원 선언식은 경기복지재단이 경기도 돌봄정책을 선도하겠다는 다짐의 자리"라며 "도민의 일상에 가장 가까운 곳에서 필요를 살피고, 지역사회와 함께 문제를 해결하는 통합돌봄 선도모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

경기복지재단은 앞으로도 통합돌봄 관련 연구·정책사업을 확대하고 경기도형 통합돌봄 모델 정착을 위한 정책 지원과 현장 연계를 지속적으로 추진할 계획이다.

