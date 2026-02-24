완주 테크노밸리, 초대형 물류터미널 건립 '본격화'

16만㎡ 규모 물류 거점 조성 추진

1000억대 투자 기반 고용 창출 기대

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 대규모 물류 인프라 유치로 전북권 물류 중심지로 부상하고 있다.

24일 완주군에 따르면 로젠㈜은 지난 23일 봉동읍 제내리 일원에 연면적 16만1297㎡ 규모의 물류터미널 건축허가를 신청했다.

로젠 물류터미널 조감도[사진=완주군] 2026.02.24 lbs0964@newspim.com

해당 시설은 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 내 14만5816㎡ 부지에 지하 1층, 지상 4층 규모로 조성된다. 전체 면적은 축구장 22개 규모에 달하는 초대형 시설로, 익산IC와 인접한 입지를 바탕으로 광역 물류망 구축이 가능하다는 평가다.

법정 기준의 두 배가 넘는 704면의 주차 공간도 확보해 대형 차량의 원활한 진출입을 지원한다. 이번 신청은 교통영향평가와 소방 성능 위주 심의 등을 조건부 통과하며 주요 행정 절차를 마무리한 데 따른 것이다.

로젠㈜은 전국 6개 메인 터미널과 1개 서브터미널, 348개 지점, 9,415개 영업망을 운영하는 대형 물류기업이다. 지난 2023년 완주군과 1083억 원 규모의 투자협약을 체결한 바 있다.

군은 오는 2028년까지 직접 고용 32명, 간접 고용 900명 등 총 932명의 고용 창출 효과를 기대하고 있다. 3월 중 착공을 목표로 신속한 인허가 절차를 진행할 계획이다.

유희태 완주군수는 "물류터미널 건립이 지역 교통·물류 경쟁력을 재확인하는 계기"라며 "향후 본사 이전까지 차질 없이 추진해 지역 경제의 새로운 성장 동력으로 삼겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com