용인특례시, 25억원 투입 중소기업 운전자금 지원

특례보증 최대 3억…경기신보 통해 완화 심사

이차보전금 연 2~3% 이자 지원…제조·벤처 등 대상

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 25억 원을 투입해 2026년 중소기업 운전자금 지원사업을 추진한다고 24일 밝혔다.

용인시청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

시는 자금 조달 어려움을 겪는 중소기업을 위해 특례보증과 이차보전금을 지원한다. 중소기업 특례보증 지원사업에 10억원을 투입, 경기신용보증재단(경기신보)을 통해 완화된 보증 심사 규정을 적용한다.

총 보증 규모 100억원으로 기업당 최대 3억원 보증하며, 구체 금액은 신보의 신용평가로 확정된다. 이차보전금 지원사업은 시와 협약한 7개 은행(국민·기업·농협·신한·우리·하나·SC제일은행)에서 운전자금 대출 시 이자 부담을 줄인다. 융자 규모 430억원, 기업당 최대 3억원 대출 이자를 지원한다.

대상은 제조·벤처·기술·경영혁신형 중소기업. 일반기업 연 2%, 여성·우수기업(일자리 우수 포함) 2.5%, 재해피해기업 3%를 대출 실행 후 3년간 지원받는다.

신청은 협약은행(경기신보 용인지점) 상담 후 시 기업지원과로 하면 된다. 자세한 사항은 용인시 홈페이지 고시·공고 게시판 사업공고문 참조하면 된다.

시 관계자는 "담보력 소진 등으로 자금난 겪는 기업 지원"이라며 "고금리·고물가 속 정책자금이 경영 안정에 기여하길 바란다"고 말했다.

seraro@newspim.com