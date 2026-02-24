용인특례시, 25억원 투입 중소기업 운전자금 지원

이차보전금 연 2~3% 이자 지원…제조·벤처 등 대상
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 25억 원을 투입해 2026년 중소기업 운전자금 지원사업을 추진한다고 24일 밝혔다.
시는 자금 조달 어려움을 겪는 중소기업을 위해 특례보증과 이차보전금을 지원한다. 중소기업 특례보증 지원사업에 10억원을 투입, 경기신용보증재단(경기신보)을 통해 완화된 보증 심사 규정을 적용한다.
총 보증 규모 100억원으로 기업당 최대 3억원 보증하며, 구체 금액은 신보의 신용평가로 확정된다. 이차보전금 지원사업은 시와 협약한 7개 은행(국민·기업·농협·신한·우리·하나·SC제일은행)에서 운전자금 대출 시 이자 부담을 줄인다. 융자 규모 430억원, 기업당 최대 3억원 대출 이자를 지원한다.
대상은 제조·벤처·기술·경영혁신형 중소기업. 일반기업 연 2%, 여성·우수기업(일자리 우수 포함) 2.5%, 재해피해기업 3%를 대출 실행 후 3년간 지원받는다.
신청은 협약은행(경기신보 용인지점) 상담 후 시 기업지원과로 하면 된다. 자세한 사항은 용인시 홈페이지 고시·공고 게시판 사업공고문 참조하면 된다.
시 관계자는 "담보력 소진 등으로 자금난 겪는 기업 지원"이라며 "고금리·고물가 속 정책자금이 경영 안정에 기여하길 바란다"고 말했다.
