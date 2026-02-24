전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

숭실대, 3155명에 학위 수여…"AI 시대 AX 전환 선언"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이윤재 총장 "졸업은 마침표 아닌 새 출발…사람 중심 윤리적 AI 교육 준비"
오정현 이사장 "사명으로 성공하는 인생 되길"…수석졸업 김지은·이관종

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교는 지난 20일 오전 11시 한경직기념관 대예배실에서 제98회 학위수여식을 열고 학사 2299명, 석사 732명, 박사 124명 등 총 3155명에게 학위를 수여했다고 24일 밝혔다.

이윤재 숭실대 총장은 이날 "졸업은 마침표가 아니라 숭실에서 다져 온 배움과 성장이 세상과 만나는 새로운 출발"이라며 "숭실은 대학 전 영역을 AI 중심으로 재편하는 'AX 조직으로의 전환'을 선언하고, 사람을 중심에 둔 윤리적 AI 교육을 통해 새로운 시대를 준비하고 있다"고 말했다. 

이윤재 총장이 졸업식사를 하고 있다. [사진=숭실대]

그러면서 "급변하는 시대에는 지식의 양보다 그것을 해석하고 활용하며 그 결과에 책임을 지는 힘이 중요하다"며 "관계 자본, 청지기 자본, 기업가 정신 자본이라는 세 가지 자본을 바탕으로 변화를 두려워하지 말고 미래를 개척해 나가길 바란다"고 강조했다.

오정현 법인이사장은 축사에서 "숭실대는 하나님이 세우신 대학이자 민족과 시대를 섬겨 온 기독교 사학"이라며 "인생은 사건보다 그것을 어떻게 해석하고 반응하느냐에 따라 달라진다. 사나 죽으나 주님의 것임을 기억해야 한다"고 전했다. 이어 "환경에 흔들리지 말고 사명의 눈으로 살아가며, 졸업생 여러분이 사명으로 성공하는 인생을 살아가길 바란다"고 축하했다.

윤훈갑 총동문회장은 환영사에서 "졸업생 여러분은 오늘부터 숭실의 자랑스러운 동문"이라며 "빠르게 변화하는 시대 속에서도 숭실에서 배운 가치와 공동체 의식을 바탕으로 당당히 나아가길 바란다"고 말했다. 이어 "총동문회는 언제나 든든한 울타리가 되어 함께하겠다"고 덧붙였다. 

수석 졸업(최우등상)은 법과대학 국제법무학과 김지은 학생과 공과대학 산업·정보시스템공학과 이관종 학생이 받았다. 단과대학별 우등상은 ▲인문대학 독어독문학과 남규리 ▲자연과학대학 의생명시스템학부 황소현 ▲법과대학 법학과 박수빈 ▲사회과학대학 행정학부 김은총 ▲경제통상대학 글로벌통상학과 박소현 ▲경영대학 벤처중소기업학과 안동석 ▲공과대학 전기공학부 정상민 ▲IT대학 전자정보공학부 전자공학전공 양현권 학생이 각각 수상했다. 총동문회장상은 인문대학 불어불문학과 김한별 학생에게 돌아갔다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동