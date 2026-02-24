안산도시공사 '와스타디움 반려견 놀이터' 내달 1일부터 운영

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산도시공사는 동절기 휴장을 마친 '와스타디움 반려견 놀이터'를 오는 3월 1일부터 본격적으로 운영 재개한다고 24일 밝혔다.

와스타디움 중앙광장 유휴부지에 조성된 반려견 놀이터에서 시민들이 반려견과 함께 시간을 보내고 있다. [사진=안산도시공사]

공사에 따르면 지난해 4월 와스타디움 중앙광장에 4300㎡ 규모로 조성된 반려견 놀이터는 지난 한 해에만 약 2만여 명의 시민이 찾으며 안산의 대표적인 반려견 동반 휴식 공간으로 자리 잡았다.

시설은 가족 쉼터(2750㎡)와 반려견 동반 쉼터(1550㎡)로 구분되어 있으며, 천연잔디 위에 허들, 계단, 링 던지기 등 다양한 놀이기구를 갖췄다. 특히 대형견과 중·소형견 구역을 분리해 안전성을 확보한 것이 특징이다.

올해 공사는 이용객 만족도 조사 결과를 적극 반영해 반려견 전용 식수시설을 상반기 중 설치하는 한편, 시설물 안전 점검을 강화하는 등 반려가족의 이용 편의와 안전을 최우선으로 정비할 예정이다.

놀이터는 동절기 이전인 3월부터 12월까지 무인으로 운영되며, 이용 시간은 오전 6시부터 오후 7시까지다. 동물보호법에 따른 맹견은 출입이 제한되며, 만 13세 미만 어린이는 보호자와 함께 입장해야 한다. 또한, 쾌적한 환경 유지를 위해 동물등록을 마친 반려견만 입장이 가능하다.

한편, 와스타디움 육상트랙 역시 정비를 마치고 반려견 놀이터보다 하루 앞선 2월 28일부터 시민들에게 재개방된다.

정해영 안산도시공사 체육사업부장은 "시민들의 의견을 직접 듣고 체감할 수 있는 편의시설을 보강하는 데 주력했다"며 "앞으로도 반려인과 비반려인이 조화롭게 공존할 수 있는 안전하고 쾌적한 여가 공간을 만들어 나가겠다"고 말했다.

