이상기 전 경기도의원, 평택 을 국회의원 재선거 출마 선언

"시민과 함께 새로운 도약의 길을 열고 성장동력 다시 살리겠다" 약속

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 이상기 전 더불어민주당 중앙당 정책위부의장 겸 전 경기도의원이 24일 평택시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 평택시 을 지역 국회의원 재선거 출마를 공식 선언했다.

이 전 부의장은 이날 "대한민국과 평택의 더 나은 미래를 위해 엄숙한 마음으로 출마를 선언한다"며 "평택의 꺼져가는 성장 동력을 다시 살리겠다"고 포부를 밝혔다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =이상기 전 경기도의원이 평택 을 국회의원 재선거 출마 를 공식 선언하고 있다. 2026.02.24 krg0404@newspim.com

그는 이어 "평택은 가능성의 도시지만 성장 동력이 정체되고 있다"며 강한 리더십의 필요성을 강조했다.

이 전 부의장은 이어 "평택항, 사통팔달 교통망, 삼성전자 반도체 산업단지, 아시아 최대 미군기지, 평택호 관광 자원 등 대한민국 중심 도시로 성장할 조건을 갖췄다"며 "하지만 KTX 경기남부역사 건립 지연, 평택항 활성화 부진, 자동차 클러스터·수소산업단지 속도 저하 등으로 제자리걸음을 하고 있다"고 지적했다.

그러면서 이번 재선거 임기가 2년 미만인 점을 감안해 "짧은 기간 성과를 내기 위해 의정 경험이 있는 준비된 일꾼이 필요하다"고 역설했다.

특히 이 전 부의장은 "경기도의원 재임 4년간 △평택항발전특별위원회 위원장 활동 및 평택항만공사 발전 조례 개정 △이화-삼계·안중-조암·안중-신왕·평궁-객사리 도로 확충 △유천리 1번 국도 확장 예산 확보 △서남부 공항버스 신설·시외버스 노선 확충 △팽성읍 안정리 구도심 도시재생사업 선정 등을 이끌어냈다"고 성과를 제시했다.

끝으로 이 전 부의장은 "평택의 변화는 거창한 구호가 아닌 시민의 선택에서 시작된다"며 "시민과 함께 새로운 도약의 길을 열고 꺼져가는 불씨를 살리겠다"고 지지를 호소했다.

이날 이 전 부의장은 고덕 KTX 경기남부역사 등 교통인프라 확충, 평택항을 미래지능형 스마트 항만으로 발전, 친환경 청정에너지 전력 확보, 청년 일자리 확대와 정주 도시 조성, 교육·문화·체육·관광 권역별 특화 균형 발전 등 주요 공약 5가지를 발표했다.

