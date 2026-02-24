익산 신흥공원 유아숲체험원 28일 재개장

1만951㎡ 규모 산림체험 공간 본격 운영

개장 두 달 만에 1만여명 방문 성과

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 도심 속 산림체험 명소로 자리 잡은 신흥공원 유아숲체험원을 다시 연다.

익산시는 겨울철 시설 정비를 마치고 오는 28일부터 신흥공원 유아숲체험원을 본격 운영한다고 24일 밝혔다.

이 시설은 지난해 10월 개장 이후 두 달 만에 1만여명이 방문하며 큰 호응을 얻었다. 이는 전북 지역 유아숲체험원의 연평균 이용객 약 4000명을 크게 웃도는 수치다.

익산 신흥공원 유아숲체험원[사진=익산시]2026.02.24 lbs0964@newspim.com

총 1만951㎡ 규모로 조성된 체험원은 기존 지형과 수목을 활용한 친환경 설계가 특징이다. 공간은 자유놀이 구역과 체험교육 구역으로 나뉘어 운영된다.

숲길과 나무 사이에 다양한 놀이시설을 배치해 유아들이 자연을 오감으로 체험하며 정서·신체 발달을 도모하도록 했다.

자유놀이 공간에는 33m 규모의 탐험놀이대와 네트놀이대 등이 마련돼 예약 없이 이용할 수 있다. 체험교육 공간에서는 무지개 네트와 밧줄놀이 등 숲 체험 프로그램이 진행된다.

특히 지상 5m 높이에 설치된 무지개 네트는 6개 공간이 연결된 구조로 모험 활동을 유도한다.

운영은 시간대별로 구분된다. 평일 오전 10시부터 오후 3시까지는 어린이집·유치원 등 유아 단체 예약 중심으로, 평일 오후 3~5시와 주말 오전 10시~오후 5시는 자유 이용이 가능하다.

예약 관련 세부 사항은 3월 3일 이후 익산시 누리집 산림정보에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "아이들이 도심에서 자연과 교감하며 성장할 수 있는 공간"이라며 "산림복지 기반을 지속 확대하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com