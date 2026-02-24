수원시, 행안부 주관 '지방정부 혁신평가' 8년 연속 우수기관 선정

대표 혁신과제 제출 '수원새빛돌봄(누구나)' 비롯 모든 세부지표서 고루 좋은 평가 받아

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 행정안전부 주관 '지방정부 혁신평가'에서 8년 연속 우수기관으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

행정안전부는 전국 243개 광역·기초 지방정부를 대상으로 '2025 지방정부 혁신평가'를 해 지역혁신 정책을 적극적으로 추진한 우수 지방정부를 선정했다.

행정안전부 혁신평가단과 주관부처 평가단이 ▲기관장의 혁신리더십▲혁신활동 참여‧혁신성과 확산 노력▲국민체감도 등 10개 세부 지표를 바탕으로 평가한 후 평가군별(광역, 시, 군, 구) 상위 25%를 우수기관으로 선정했다.

수원시는 대표 혁신과제로 제출한 '수원새빛돌봄(누구나)'을 비롯해 모든 세부지표에서 고루 좋은 평가를 받았다. 수원새빛돌봄(누구나)은 마을공동체가 중심이 돼 돌봄이 필요한 이웃을 발굴하고 생활밀착형 돌봄서비스를 제공하는 '수원형 통합돌봄사업'이다.

누구나 돌봄서비스를 이용할 수 있다. 일상생활 지원부터 건강·정서 돌봄까지 아우르는 8대 기본형 서비스와 주민제안형 서비스인 '초등 저학년 등하교 동행돌봄', 시민참여형 서비스인 '임신부 돌봄공동체 조성·가사지원' 등으로 구성된다.

이 외에도 ▲인구 소멸 위기에 놓인 우호도시 봉화군과 상생협력을 위해 조성한 '청량산 수원캠핑장'▲대표적인 거버넌스 기구인 '수원시 도시정책시민계획단'▲모바일 시정참여 플랫폼 '새빛톡톡'▲전국 최초 특이민원대응 전문관 배치▲지난해 100일간 1658건의 민원을 접수하고 해결한 '폭싹 담았수다! 시민의 민원함'▲전국 최초 모바일 전자고지 통합시스템 구축 등이 우수사례로 꼽혔다.

또 생성형 인공지능(AI) 고립 위기 청소년 예방상담 등 선도적인 '스마트 행정' 도입, 저연차 공직자 멘토링을 통한 '유연한 조직문화 조성' 등 행정 전반에 걸친 혁신 노력을 인정받았다.

수원시 관계자는 "지방정부 혁신 평가에서 8년 연속 우수기관으로 선정된 것은 행정의 모든 분야에서 혁신을 꾸준히 추진해 온 결과"라며 "앞으로도 계속해서 혁신 정책을 발굴해 시민이 체감할 수 있는 혁신 성과를 만들겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com