개막전서 메시 꺾은 손흥민, 25일 북중미 챔스컵서 필드골 사냥

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 손흥민(LAFC)이 다시 북중미 무대로 향한다. 정규리그 개막전에서 리오넬 메시의 인터 마이애미를 꺾은 상승세를 안고, 새해 팀의 공식경기 3연승에 도전한다.

LAFC는 25일 정오(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 레알 CD 에스파냐와 2026시즌 북중미 챔피언스컵 1라운드 2차전 홈 경기를 치른다. 1차전 원정에서 6-1 대승을 거둔 만큼, 4골 차 이내 패배만 해도 다음 라운드에 오른다.

손흥민이 18일(한국시간) 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 페널티킥을 성공시키고 찰칵 세리머니를 하고 있다. [사진=LAFC]

손흥민의 발끝은 이미 예열을 마쳤다. 그는 18일 1차전에서 1골 3도움으로 6골 차 대승을 이끌었다. 22일에는 미국 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 인터 마이애미와 2026시즌 메이저리그사커(MLS) 개막전에서 선제 결승골의 발판이 된 도움을 기록하며 3-0 완승에 힘을 보탰다. 이른바 '손메 대전'에서 활짝 웃은 쪽은 손흥민이었다.

이제 관심은 연속 공격포인트와 시즌 첫 필드골이다. 에스파냐전에서 기록한 득점은 페널티킥이었다. 드니 부앙가와의 호흡도 눈에 띈다. 1차전에서 부앙가가 얻어낸 페널티킥을 손흥민이 마무리했고, 이어 손흥민의 패스를 부앙가가 골로 연결했다. LAFC는 올 시즌 공식 2경기에서 9골을 몰아쳤다. 공격 전개 속도와 측면 침투, 2선 연계까지 매끄럽다.

다만 2차전은 1차전에서 이미 큰 점수 차를 벌려놓은 만큼 로테이션 가능성도 있다. 체력 안배 차원에서 선발 제외 카드가 나올 수 있다. 반대로 홈 개막 분위기를 띄우기 위해 초반부터 손흥민을 투입할 가능성도 배제할 수 없다.

zangpabo@newspim.com