중기중앙회 ′중소기업 바로알리기 아이디어 공모전′ 개최

오는 25일부터 포스터·영상 부문 접수

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업중앙회(중기중앙회)는 중소기업의 우수성과 성장 가능성을 알리고, 긍정적인 인식을 확산하기 위한 취지로 '제17회 중소기업 바로알리기 IDEA 공모전'을 개최한다고 24일 밝혔다.

접수 기간은 오는 25일부터 내달 20일까지며, 공모 분야는 포스터·영상 등 총 2개다. 고등학생, 대학생을 비롯해 일반인 누구나 참여할 수 있다.

[사진=중소기업중앙회]

공모전 세부 주제는 ▲중소기업의 사회·경제적 역할, 중요성, 가치 ▲중소기업 편견(인식) 개선 ▲중소기업주간(5월 셋째 주) 홍보 등이다. 중소기업의 긍정적 이미지와 다양성을 보여주고, 좋은 일터로서의 가능성을 작품에 자유롭게 담아 표현하면 된다.

수상작은 타당성, 활용도, 창의성 등을 심사한 후 4월 말에 발표된다. 수상자에게는 사회부총리 겸 교육부장관상, 고용노동부장관상, 중소벤처기업부장관상 등 상장과 함께 소정의 시상금이 수여된다.

또 수상작은 중소기업주간에 여의도 중기중앙회에 전시되는 등 중소기업 인식 개선을 위한 홍보 활동에 활용된다. 양옥석 중기중앙회 인력정책본부장은 "청년과 국민의 눈높이에서 중소기업의 진짜 모습을 재발견하는 작품이 많이 나오길 바라며, 이번 공모전이 공감 확산과 인식 전환의 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

접수 및 서류 제출은 온라인으로 진행되며 세부내용은 중기중앙회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

stpoemseok@newspim.com