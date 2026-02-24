장동혁 "오세훈, 당원에 절망적 말 할 필요 있나…민주당에 호응하는 듯"

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
"문제 원인 제대로 진단했는지 이해 어려워"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 24일 오세훈 서울시장의 지방선거 위기감 표명에 대해 "당원들에게 절망적인 말을 할 필요가 있느냐"며 "대구·경북 빼고 다 지겠다는 식의 발언은 민주당 선언에 호응하는 듯한 태도"라고 지적했다.

장 대표는 이날 채널A '정치시그널'에 출연해 "위기감을 표현하는 것 자체가 나쁘다고 생각하지 않지만 문제의 원인을 제대로 진단하고 있는지 이해하기 어렵다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제9회 지방선거 중앙당 공천관리위원 서약식에서 양손을 모으고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

그는 "우리 당 공천을 받아 정치를 오래 해온 분이 지방선거를 앞두고 위기감을 표현하는 건 좋지만, 이렇게 절망적인 말씀을 하실 필요가 있느냐"며 "민주당은 대구·경북 빼고 다 승리하겠다고 하는데 우리가 호응해주는 듯한 태도로 선거를 치러서 이길 수 있겠느냐"고 반문했다.

장 대표는 "지금 중요한 것은 빨리 의제를 전환하고 어떤 공약과 정책으로 국민들께 나아가야 승리할 수 있는지 고민하는 것"이라며 "가장 어려운 상황이지만 최선을 다해 서로 힘을 모으는 게 중요하지, 계속 우리는 안 된다고 반복하는 것이 선거에 어떤 도움이 될지 이해하기 어렵다"고 강조했다.

그러면서 "우리가 미래 아젠다를 제대로 던지지 못하고 민생 이슈를 제대로 해결하지 못하고 있기 때문"이라며 "서울시의 경우 우리 당 지지율이나 여당 견제론, 현역 단체장 지지율을 놓고 본다면 어디서 미흡했는지 고민해야 한다"고 말했다.

장 대표는 "현역 단체장으로서 남은 기간 서울시를 어떻게 마무리하고 5선에 도전한다면 서울시를 어떻게 바꿀 건지 제대로 된 비전과 그림을 제시해 서울 시민들의 마음을 얻어야 한다"며 "가장 경쟁력 있는 분이고 유리한 위치에 있지 않느냐"고 덧붙였다.

한편 장 대표는 공천과 관련해 "내 이름을 팔고 다니는 사람은 과감히 공천 탈락시켜라"고 주문했다. 그는 "다니다 보면 나와 친하다거나 공천을 주기로 했다며 대표 이름을 팔고 다니는 사람들이 있다"며 "저는 누구를 공천 주기로 하거나 웬만한 출마 후보자들 중 잘 아는 분이 없다"고 선을 그었다.

장 대표는 "가장 좋은 것은 나의 유능함을 보여주면서 선거에 임하는 것이 올바른 태도"라며 "있지도 않은 내용을 가지고 당 대표와 친하다고 하는 분들은 정치하면 안 된다"고 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표의 재보궐 선거 무소속 출마 가능성에 대해서는 "출마하게 된다면 그런 가능성까지 염두에 두고 승리할 수 있도록 선거 전략을 잘 짜보겠다"고 밝혔다.

oneway@newspim.com

[주요포토]

