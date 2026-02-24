세종소방본부, 일반인 '심폐소생술 경연대회' 참가자 모집

내달 27일까지 접수...'공연형 심폐소생술' 방식

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종소방본부는 오는 25일부터 '제9회 일반인 심폐소생술 경연대회' 참가자를 모집한다고 24일 밝혔다.

이번 대회는 시민들 응급처치 능력을 높이고 생명 존중 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

지난해 진행된 제8회 세종시 일반인 심폐소생술 경연대회 모습. [사진=세종소방본부] 2026.02.24 jongwon3454@newspim.com

대회는 오는 4월 29일 오후 1시 세종시청자미디어센터 다목적홀에서 열린다. 10세 이상 세종시민이라면 누구나 참가할 수 있고 '학생·청소년부'와 '대학·일반부'로 나뉘어 경쟁하게 된다.

단 대회 취지가 일반인의 대응 능력 향상에 있는 만큼 의료인이나 응급의료 종사자, 관련 학과 재학생 및 소방공무원 등은 참가가 제한된다.

경연은 심정지 발생 상황과 대처 과정을 하나의 연극처럼 꾸미는 '공연형 심폐소생술' 방식으로 진행된다. 참가팀은 8인 이내로 구성해야 하며 주어진 8분 동안 자유 주제로 상황 대처 능력을 선보여야 한다.

심사는 표현력과 주제 전달력을 보는 '무대표현'과 정확한 처치 기술을 평가하는 '심폐소생술' 점수를 합산해 진행된다. 또 심폐소생술(CPR)송을 배경음악으로 활용하는 팀에게는 가점이 부여된다.

수상팀에게는 세종특별자치시장상이 수여되며 각 부문에서 최우수상을 받은 팀은 오는 5월 열리는 전국 대회에 세종시 대표로 출전할 수 있는 기회를 얻게 된다.

참가를 원하는 시민은 오는 25일부터 다음달 27일까지 세종북부소방서 또는 세종남부소방서를 방문하거나 전자우편으로 신청서를 제출하면 된다.

김용수 소방본부장은 "이번 대회를 통해 시민들이 심폐소생술을 친숙하게 익히고 실제 위급 상황에서 소중한 생명을 살리는 영웅이 될 수 있길 바란다"고 말했다.

