아드보카트, 인구 15만 퀴라소 월드컵 본선 진출시킨 뒤 사임

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 인구 15만 명인 퀴라소를 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선에 올려놓은 딕 아드보카트 감독이 지휘봉을 내려놓았다.

퀴라소축구협회는 24일(한국시간) SNS를 통해 아드보카트 감독의 사임을 공식 발표했다. 개인적인 사유에 따른 결정으로, 건강이 좋지 않은 딸을 돌보는 데 전념하기 위한 선택이라고 설명했다.

딕 아드보카트 감독. [사진=퀴라소축구협회]

아드보카트 감독은 "항상 축구보다 가족이 우선이라고 믿어왔다"며 "역대 최소 인구 국가인 퀴라소를 이끌고 월드컵 본선에 오른 것은 내 지도자 인생에서 가장 특별한 순간 중 하나"라고 밝혔다.

2024년 1월 퀴라소 지휘봉을 잡은 아드보카트 감독은 북중미 예선을 완전히 장악했다. 2차 예선 C조에서 아이티, 세인트루시아, 아루바, 바베이도스를 상대로 4전승을 거뒀다. 최종 예선 B조에서도 자메이카, 트리니다드 토바고, 버뮤다를 상대로 3승 3무를 기록, 조 1위로 본선행 티켓을 따냈다.

총 10경기 7승 3무, 무패 행진. 남카리브해의 소국 퀴라소는 이로써 월드컵 본선 진출국 가운데 최소 인구 국가라는 새 역사를 썼다. 종전 기록은 아이슬란드(약 35만 명)가 보유하고 있었다.

78세의 아드보카트 감독은 한국 축구와도 깊은 인연이 있다. 그는 2006 독일 월드컵에서 한국 대표팀을 이끌었고, 당시 코치였던 홍명보 현 대표팀 감독과 함께 대회를 치렀다.

퀴라소의 후임 사령탑으로는 네덜란드 출신 프레드 뤼턴 감독이 선임됐다. 페예노르트, FC 트벤터, 안데를레흐트 등을 지휘한 베테랑 지도자다.

