'3월 컴백' 누에라, 독일서 'K팝 레볼루션' 성료…"뜨거운 호응 감사"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라가 독일을 뜨겁게 달궜다.

누에라는 지난 22일과 23일(한국시간) 독일 마인츠에서 열린 케이팝 공연 'K팝 레볼루션(K-POP Revolution)'에 올라 현지 팬들과 만났다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.02.24 alice09@newspim.com

이틀간 누에라는 'N.I.N(뉴 이즈 나우, New is Now)', '브링 더 크런크(Bring The Crunk)', '엔: 넘버 오브 케이시스(n: number of cases)', 'BNB (뷰티 앤 더 비스트, Beauty and the Beast)' 등 다채로운 세트리스트를 선보였다.

특히 누에라는 강렬한 군무부터 감미로운 가창력까지 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 독일 팬들의 마음을 단숨에 매료시켰다.

누에라는 공연 둘째 날인 22일에 케이팝 선배 가수들의 커버 무대는 물론, 재치 넘치는 밸런스 게임과 다양한 토크까지 이어가며 공연을 관람한 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

누에라는 "저희 노래를 따라 불러주시고 뜨겁게 호응해 주셔서 감사했다. 이틀 동안 정말 행복한 시간을 보냈다"라며 "앞으로 더 다양한 스타일의 음악과 퍼포먼스를 보여드리는 누에라가 되겠다"고 소감을 밝혔다.

누에라는 오는 3월 9일 오후 6시 세 번째 미니앨범 '팝 잇 라이크(POP IT LIKE)' 발매 소식을 밝히며 가요계 컴백을 알렸다.

신보는 총 4곡을 수록하며, 누에라의 통통 튀는 매력을 한껏 느낄 수 있다는 소속사의 귀띔. 이에 누에라를 기다린 팬들의 궁금증과 기대감은 날이 갈수록 높아지고 있다.

누에라는 3월 9일 '팝 잇 라이크'를 오후 6시 발매하며, 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.

