부산시, 센텀2지구 도시첨단산업단지 착공…미래산업 플랫폼 구축

주거·상업·첨단산업 결합 도심융합특구

AI·빅데이터 중심 글로벌 도시 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 25일 오후 3시 해운대구 반송동 구 세양물류 부지에서 센텀2지구 도시첨단산업단지 착공식을 개최한다고 24일 밝혔다. 이번 행사는 세양물류와 대형 주차장 이전 등 난제를 주민 협의로 해결한 데 따른 결실이다.

박형준 시장, 안성민 시의회 의장, 김미애 국회의원 등 1000여 명이 참석한다. 센텀2지구는 2020년 개발제한구역 해제, 2022년 산업단지계획 승인 후 2024년부터 착공 단계에 접어들었다.

센텀2지구 도시첨단산업단지 위치도[사진=부산시] 2026.02.24

시가 내세우는 센텀2 도심융합특구는 주거·상업·문화와 첨단산업이 결합된 미래산업 플랫폼이다. 'X-노믹스 허브' 비전 아래 ▲공간혁신 ▲산업혁신 ▲인재혁신 3대 전략을 발표한다. 'X'는 디지털(DX)·인공지능(AX)·생태(GX) 전환을 뜻한다.

시는 AI·로봇·빅데이터 등 신산업과 주거·상업·문화가 어우러진 '제2의 판교' 이상의 글로벌 거점으로 육성한다. 퀀텀 얼라이언스와 X-노믹스 기술협의체를 통해 공공알고리즘센터, 양자 클러스터 등 R&D 유치도 추진한다.

24일 출범한 부산시 도심융합특구 사업협의체가 컨트롤타워 역할을 맡는다. 김경덕 행정부시장이 위원장을 맡고, 조남준 총괄계획가(난양공대 석좌교수), 우신구 총괄건축가, 나건 총괄디자이너 등 전문가가 참여한다.

이날 첫 회의에는 IBM 수석연구원 제임스 헨드릭스가 참석해 글로벌 기업 유치 방안을 논의한다.

박형준 시장은 "센텀2 착공은 도심융합특구 조성의 신호탄"이라며 "제2의 판교를 넘어 인재가 모이는 글로벌 혁신도시로 만들겠다"고 말했다.

