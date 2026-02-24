장애인고용공단, 올해 '내꿈내일 기자단' 꾸렸다…30명 참여

24일 발대식 열고 임명장 수여

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단은 서울디지털훈련센터에서 제13기 소셜미디어(SNS) 내꿈내일 기자단 발대식을 열었다고 24일 밝혔다.



내꿈내일 기자단은 2014년부터 공단이 운영한 기자단이다. 다양한 배경을 가진 기자단은 폭넓은 관점과 참신한 시선을 바탕으로 장애인고용 및 장애인식개선 관련 콘텐츠를 제작한다.

발대식에서는 기자단 임명장 수여와 함께 장애 인식 개선 교육 및 블로그 글쓰기 방법 등 콘텐츠 제작 역량 지원 교육 등이 진행됐다.

경기 성남시의 한국장애인고용공단 본부 전경 [사진=장애인고용공단]

올해 기자단은 각기 다른 배경을 가진 시민 30명으로 구성됐다. 장애인 고용과 장애인식 개선에 대한 사회적 공감 확산을 목표로 활동을 이어갈 예정이다.

기자단 활동 소식은 공단 공식 블로그와 인스타그램을 통해 만나볼 수 있다.

이덕희 기획관리이사는 "내꿈내일 기자단은 장애인고용을 국민의 시선과 일상의 언어로 전달해 온 공단의 대표적인 국민 참여형 활동"이라며 "기자단의 시선과 문제의식이 정책과 현장을 잇는 가교가 되어 장애인고용에 대한 사회적 인식을 확장하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

