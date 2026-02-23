박완수 경남지사, 함양 산불 현장 점검…"총력 진화·주민 안전 우선"

강풍 대비 헬기·장비 총력 투입

구호시설 방문, 대피 주민 위로

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 박완수 지사가 사흘째 진화 중인 함양군 마천면 산불 현장을 찾아 진화 상황을 점검하고 관계자들을 격려했다고 23일 밝혔다.

박완수 경남지사가 23일 사흘째 진화 작업이 이어지고 있는 함양군 마천면 산불 현장을 방문해 진화 상황을 살피고 현장 관계자들을 격려하고 있다.[사진=경남도] 2026.02.23

박 지사는 이날 새벽 함양군 산불 현장 통합지휘본부를 방문해 김민석 국무총리, 박은식 산림청장 직무대리 등과 함께 진화 경과를 보고받고 대응 방향을 논의했다. 이어 산불 현장을 직접 둘러보며 화선과 확산 추이를 확인했다.

박 지사는 "도내 가용 헬기, 장비, 인력을 신속히 투입해 주불 진화에 총력을 기울여달라"며 "강풍 등 변수로 확산 우려가 큰 만큼 진화 인력의 안전에 만전을 기하라"고 주문했다. 또 "인명 피해가 없도록 주민 대피 관리에 철저를 기하고, 산림청·소방청·군 등과의 공조를 강화하라"고 강조했다.

박 지사는 이어 임시 구호시설을 찾아 대피 주민들을 위로하고 불편 사항을 점검했다. 이장단과 간담회를 열어 대피 과정의 어려움과 생활 불편을 청취하고 "고령자 등 안전취약계층 대피 지원에 행정력을 집중하라"고 지시했다.

산불 현장에서는 대한적십자사 경남지사가 이재민 급식과 심리회복 상담을 지원하며 복구와 주민 안정을 돕고 있다.

이번 산불은 지난 21일 오후 9시 14분 함양군 마천면 창원리에서 발생했다. 이날 낮 12시 기준 산림청, 소방청, 군 등 유관기관의 협조 속에 헬기 52대, 차량 119대, 인력 820명이 투입돼 진화율은 69%까지 올라섰다. 도는 일몰 전 주불 진화를 목표로 남은 화선 2.5㎞ 구간에 가용 자원을 총동원하고 있다.

news2349@newspim.com