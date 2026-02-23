韩国半导体冲破关税阴霾 AI需求驱动行业迎超级周期

纽斯频通讯社首尔2月23日电 尽管美国关税政策带来不确定性，但韩国半导体（芯片）产业的增长轨迹并未动摇。市场关注焦点更多在于存储行业景气改善和人工智能（AI）需求增加，而非政策风险。业界预测，半导体行业将进入超越2017-2018年"超级周期"的历史性时刻。甚至有预测认为，三星电子年度营业利润有望破200万亿韩元大关。

【插图=AI生成】

23日上午，三星电子股价一度升至19.76万韩元，市场对股价是否冲破20万韩元大关充满期待。

SK海力士股价也一度交易至98万韩元，与100万关口近在咫尺。尽管上周末美国联邦最高法院对对等关税的违宪判决及总统特朗普宣布将"全球关税上调至15%"的言论对市场造成扰动，但股价仍延续涨势。这表明虽然政策不确定性凸显，但投资者更看重的是存储行业景气改善和AI需求增加。

证券界展望十分乐观。NH投资证券当天将三星电子年度营业利润预期从原先的163万亿韩元上调25%至204万亿韩元。该机构认为，考虑到数据中心库存情况和AI需求，现在讨论行业景气见顶为时过早。目标股价也上调22%，从20.5万韩元提升至25万韩元。

大信证券同样将三星电子年度营业利润预期从171万亿韩元上调至201万亿韩元，目标股价从24万韩元调整至27万韩元。

对SK海力士的期待亦类似。大信证券将年度营业利润预期从142万亿韩元上调至174万亿韩元，目标股价从125万韩元上调至145万韩元。NH投资证券也将营业利润预期从147万亿韩元上调至170万亿韩元，目标股价从112万韩元上调至130万韩元。

关税因素仍是潜在不确定性。特朗普提及"全球关税上调15%"后，不能排除半导体未来成为特定商品关税征收对象的可能。尽管尚未公布具体的半导体关税方案，但政策方向仍可能对行业盈利能力构成影响。

多数观点认为，若关税幅度仅在10-15%左右，冲击将有限。分析指出，由于HBM和服务器用DRAM供应持续紧张，部分成本可能转嫁至客户。也有观点认为，鉴于AI数据中心投资具有战略性质，短期成本上升不至于导致需求急剧萎缩。

然而，若超过20%的高额关税成为现实，影响将显著扩大。美国客户采购成本增加可能导致其调整服务器扩容速度或重新协商长期供应合同，进而拖累HBM出货量增速放缓，压缩DRAM平均售价涨幅。

另一变量是美国扩大本土生产需求。若关税政策与施压企业在美生产相结合，三星电子和SK海力士将面临追加设备投资和供应链重组压力。资本支出增加虽是中长期竞争力强化因素，但短期内将对现金流和盈利能力造成负担。

尽管如此，市场仍然更关注AI需求持续性。KB投资证券研究员姜多铉（音）表示："前所未有的服务器内存需求激增趋势到年底将进一步加强。北美四大科技巨头（谷歌、微软、亚马逊、Meta）今年的设备投资预计将达960万亿韩元，较去年增长76%。在云计算需求超过供给的情况下，没有理由推迟投资计划。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社