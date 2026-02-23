우주·드론·스마트팜 앞세워…고흥, 민선 8기 현안 속도전

2030 인구 10만 목표…SOC·관광·체육사업 점검

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 민선 8기 핵심 현안사업 추진에 속도를 내기 위해 올해 첫 주요 현안사업 보고회를 열고 85건의 중점 과제를 점검했다.

군은 23일 군청 팔영산홀에서 공영민 군수 주재로 부군수와 부서장 등 70여 명이 참석한 가운데 사회간접자본(SOC) 사업을 포함한 주요 현안을 논의했다고 밝혔다.

23일 군청 팔영산홀에서 공영민 군수 주재로 부군수와 부서장 등 70여 명이 참석한 가운데 민선 8기 핵심 현안사업을 논의했다 [사진=고흥군] 2026.02.23

고흥군은 민선 8기 출범과 함께 우주·드론·스마트팜을 3대 미래 전략산업으로 광주~고흥 고속도로와 고흥 우주선 철도, 고흥읍~봉래 간 4차선 확장 등 3대 교통 인프라를 양대 축으로 삼아 '2030년 인구 10만 달성'을 비전으로 제시하고 있다.

보고회에서는 무인항공 영농기술 특화 농공단지, 스마트수산업 혁신 선도지구, 대규모 스마트팜 창업단지, 광주~고흥 간 고속도로, 벌교역~고흥역~녹동역을 잇는 우주선 철도 구축 등 지역 성장동력으로 꼽히는 사업들이 집중 논의됐다.

또 고흥 해양 예술랜드 관광단지, 대중골프장과 권역별 관광시설 조성, 고흥문화재단 설립, 고흥 분청사기 특화상품 개발, 2027년 전남도체육대회 개최 준비 등 관광·문화·체육 분야 현안도 함께 점검했다.

군은 이번 보고회를 통해 사업 추진 과정의 문제점을 선제적으로 파악하고 보완 대책을 마련해 사업 속도를 높인다는 방침이다. 군민이 체감할 수 있는 성과를 조기에 창출해 핵심 사업을 차질 없이 추진하겠다는 구상이다.

공영민 군수는 "그동안 1400여 공직자와 함께 고흥의 변화와 발전을 위해 노력한 결과 많은 성과가 있었다"며 "남은 민선 8기 동안 마무리할 수 있는 사업의 목표를 최대한 달성하고 군민 모두가 함께 잘 사는 고흥을 만들겠다"고 말했다.

군은 매월 전 부서가 참여하는 현안사업 보고회와 주요 사업 현장을 찾는 '찾아가는 현장 간부회의'를 병행해 민선 8기 주요 사업의 구체화와 실현 가능성을 높여나갈 계획이다.

