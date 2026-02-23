이천시, 도·공예 공방 38곳 서울리빙디자인페어 참가 지원

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 오는 25일부터 3월 1일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 서울리빙디자인페어'에 지역내 도·공예 공방 38곳이 참가한다고 23일 밝혔다.

경기 이천시가 오는 25일부터 3월 1일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 서울리빙디자인페어'에 지역내 도·공예 공방 38곳이 참가한다고 23일 밝혔다. 사진은 지난해 전시회장.[사진=이천시]

이번 참가는 이천시가 지역내 공방의 안정적인 시장 진출을 돕고 도·공예 상품의 판로를 확대하기 위한 국내박람회 참가지원 사업을 통해 선정된 도자기 및 공예 공방을 대상으로 이뤄지며 소비자와 직접 만나 제품을 홍보하고 판매 및 상담을 통해 실질적인 판로를 확보할 수 있다.

이번 박람회에서 참여 업체들은 생활도자, 테이블웨어, 공예 소품, 오브제 등 이천 공예의 우수성을 담은 다양한 작품을 선보일 예정이며 작가가 직접 제작 과정과 작품의 특성을 설명하고 관람객과 소통하는 현장 중심 운영을 통해 이천 공예만의 차별화된 가치와 브랜드 이미지를 효과적으로 전달할 계획이다.

이천시는 이번 참가를 계기로 관내 공방 제품의 대외 인지도를 높이고 현장 소비자 반응을 바탕으로 제품 경쟁력 강화하는 한편 유통망 확대와 매출 증대로 이어질 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

이천시 관계자는 "국내외 전시회 참가와 체계적인 홍보 지원을 통해 이천 도·공예의 브랜드 가치를 더욱 높이겠다"라며 "지역 도·공예 산업이 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 전했다.

observer0021@gmail.com