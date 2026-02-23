김선교 의원 "산불 비상에 산림청장 음주운전…인사 참사 책임져야"

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 음주운전 사고로 직권 면직된 김인호 산림청장 사태와 관련 김선교 국회의원이(국민의힘 , 여주ㆍ양평)이 "국민은 산불로 밤잠을 설치는데 주무 부처 수장은 술판에 빠져 있었다"며 강도 높게 비판했다.

[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 김선교 국회의원이 당원교육에서 연설을 하고 있다.

김선교 의원은 "전국 곳곳에서 산불이 발생해 강산이 붉게 타오르는 비상시국에 산림청장이 음주 상태로 운전대를 잡았다는 사실은 충격을 넘어 분노를 자아낸다"고 지적했다.

이는 김인호 전 산림청장이 지난 21일 성남시 분당구에서 신기교 부근에서 혈중 알콜농도 면허정지 수준의 상태에서 음주운전을 하던 중 횡단보도를 건너던 보핼자를 위협하며 신호를 위반하며 버스와 승용차를 잇달아 들이받는 음주교통사고를 낸 혐의로 경찰에 입건됐고 이재명 대통령은 중대한 법령 위반을 이유로 직권면직 조치를 했다.

김선교 의원은 "임명 당시 '셀프 추천' 논란으로 자질 부족 지적이 있었던 인사가 결국 중대 범죄로 자리에서 물러났다"며 "이는 단순한 개인 일탈이 아니라 인사 검증 시스템의 붕괴를 보여주는 상징적 사건"이라고 주장했다.

또 "이재명 대통령은 이런 인사를 임명한 데 대해 국민께 사과하는 것이 순서"라며 "대통령의 과거 음주운전 전력이 공직사회에 '이 정도는 괜찮다'는 잘못된 신호로 작용하지 않았는지 되돌아봐야 한다"고 말했다.

김선교 의원은 현재 농림축산식품해양수산위원회 상황에 대해 "해수부 장관의 금품수수 의혹과 사퇴, 이어진 인사 잡음으로 농해수위가 사실상 마비 상태에 놓여 있다"며 "농어민의 삶을 책임져야 할 부처들이 도덕적 파산 직전"이라고 비판했다.

특히 "국민의힘 농해수위 간사로서 무책임한 인사 참사를 결코 좌시하지 않겠다"며 "무너진 공직 기강을 바로 세우고 도덕성이 사라진 정권의 폭주를 견제하는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

산불 대응 체계 전반에 대한 신뢰 회복과 공직사회 기강 확립이 시급한 과제로 떠오르고 있는 가운데 이번 산림청장 음주운전 사태는 단순한 개인 일탈을 넘어 재난 대응 최일선 책임자의 공직 윤리 문제라는 점에서 정치권 공방이 더욱 거세질 전망이다.

observer0021@gmail.com

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. 2026-02-24 08:52
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 2026-02-23 09:29

