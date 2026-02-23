전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

미트윌란 조규성, 출전 16분 만에 무릎 부상으로 교체 아웃

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

과거 무릎 무상으로 장기 결장 경험···"인조 잔디에서 뛸 때 어려움 있어"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 덴마크 무대에서 활약 중인 국가대표 공격수 조규성(미트윌란)이 또다시 무릎 통증으로 그라운드를 떠났다.

조규성은 23일(한국시간) 덴마크 실케보르의 JYSK 파크에서 열린 2025-2026시즌 덴마크 수페르리가 21라운드 원정 경기에서 실케보르를 상대로 출전했다가 부상을 입었다. 미트윌란은 이날 4-0 완승을 거뒀지만, 조규성의 이탈이라는 악재를 떠안았다.

조규성. [사진=미트윌란]

벤치에서 경기를 시작한 조규성은 팀이 1-0으로 앞선 채 후반에 돌입하자 투입됐다. 미드필더 발데마르 안드레아센이 빠지면서 그라운드를 밟았고, 공격에 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모았다. 그러나 후반 16분, 무릎 통증을 호소하며 결국 미카엘 우레와 교체돼 나왔다.

앞서 상대 수비수 페드루 간차스와의 경합 과정에서 충격을 받은 것이 원인이었다. 통증 속에서도 한동안 플레이를 이어가려 했지만, 더 이상 경기를 지속하기 어려워 벤치로 물러났다.

경기 후 미트윌란의 마이크 툴버그 감독은 덴마크 매체와의 인터뷰에서 "정확한 진단은 아직 나오지 않았지만, 조규성은 과거 무릎 부상 이후 인조 잔디에서 뛸 때 어려움을 겪는 듯하다"라며 "무릎에 충격을 받아 더는 뛸 수 없는 상태였다"라고 설명했다. 이날 경기가 열린 JYSK 파크는 인조 잔디 구장으로 알려져 있다. 툴버그 감독은 단순 타박상 가능성에 대해 "그렇길 바란다"라고 덧붙였다.

조규성. [사진=미트윌란]

이번 부상이 더욱 걱정되는 이유는 조규성이 이미 심각한 무릎 부상으로 긴 공백을 겪은 전력이 있기 때문이다. 그는 미트윌란 이적 첫 시즌 37경기에서 13골 4도움을 기록하며 성공적으로 안착했지만, 이듬해 5월 무릎 수술을 받은 뒤 합병증까지 겹치며 장기 결장이 불가피했다. 2024-2025시즌 대부분을 재활에 매달려야 했다.

기다림 끝에 그는 지난해 8월 17일 바일레와의 리그 5라운드 원정 경기에서 교체 출전하며 무려 448일 만에 복귀전을 치렀다. 이후 득점포를 가동하며 컨디션을 회복했고, 국가대표팀에도 1년 8개월 만에 재발탁됐다. 지난해 11월 볼리비아와의 친선경기에서 골까지 터뜨리며 완벽한 부활을 알리는 듯했다.

그러나 이번 무릎 부상으로 다음 달 예정된 코트디부아르, 오스트리아와의 A매치 친선경기 출전 여부는 불투명해졌다. 정확한 검진 결과에 따라 복귀 시점이 결정될 전망이다.

한편, 조규성과 함께 미트윌란에서 뛰고 있는 중앙수비수 이한범은 이날 풀타임을 소화하며 팀의 무실점 대승에 힘을 보탰다. 

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동