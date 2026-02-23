대구 북구, 도시재생 거버넌스 1분기 정기회의 개최

민관 협력 강화 통한 지속 가능한 도시재생 발전 방안 모색

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 북구청은 23일 산격3동 복현커뮤니티센터에서 '2026년 북구 도시재생 거버넌스 1분기 정기회의'를 개최했다. 이번 회의에는 북구청 도시재생과를 비롯해 북구 도시재생지원센터, 관음동 도시재생현장지원센터 등 6개 도시재생지역(산격1동·칠성동·침산1동·복현1동·산격3동·관음동) 협동조합 및 주민협의체 관계자 30여 명이 참석했다.

이날 회의에서는 2026년 북구 도시재생지원센터의 주요 사업계획을 공유하고, 사회·경제 정책 변화에 따른 대응 방안 등을 논의했다. 또한 지역별 사업 추진 현황을 점검하고, 각 현장에서 발생하는 애로사항을 공유하며 공동 대응체계 구축과 협력사업 발굴을 위한 실질적인 방안을 모색했다.

대구 북구청은 2026년 도시재생 거버넌스 1분기 정기회의를 개최했다.[사진=북구청] 2026.02.23 yrk525@newspim.com

참석한 주민 및 협동조합 관계자들은 "이번 회의는 지역별 경험과 고민을 나누고 공동사업 발굴 방향을 함께 모색하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 분기별 정기회의를 통해 북구 도시재생의 지속 가능한 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.

배광식 북구청장은 "도시재생은 행정과 지원조직, 지역 공동체가 함께 만들어가는 협력의 과정"이라며 "정기적인 거버넌스 회의를 통해 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하고, 북구 도시재생이 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"라고 밝혔다.

한편, 북구 도시재생 거버넌스 정기회의는 연 4회 분기별로 운영되며, 지역 현안 공유와 협력사업 추진, 정책 연계를 위한 소통 창구 역할을 수행하고 있다. 북구는 앞으로도 지속적인 민관 협력을 바탕으로 지역 특성에 맞는 '북구형 도시재생 모델'을 체계적으로 구축해 나갈 계획이다.

