김민하·노상현, 넷플릭스 영화 '별짓'으로 재회

넷플릭스 영화 '별짓​'​은 죽도록 사랑도 하고 죽도록 미워도 하는 10년 차 장기 연애 커플이 사랑 때문에 벌이는 별의별 짓을 그린 현실 공감 대환장 로맨스다.

예술대 캠퍼스에서 운명처럼 만나 서로에게 첫 눈에 반한 수현(김민하)과 현태(노상현)는 누구보다 뜨겁게 사랑하며 연애를 이어간다. 10년을 만났으면서도 여전히 서로를 죽도록 사랑도 하고, 죽도록 미워도 하며 연애 때문에 별의별 짓을 다하는 대환장 커플의 현실 연애를 유쾌하게 담아낼 것을 예고, 기대감을 높이고 있다. '별짓​'은 누구나 한 번쯤 겪어봤을 법한 혹은 한 번쯤은 겪어보고 싶은 뜨거운 연애의 리얼함을 로맨틱코미디 장르로 보여줄 예정이다.

대학 동기로 시작해 10년째 사랑을 이어가는 커플, 수현과 현태 역은 김민하와 노상현이 맡아 설레는 케미스트리를 보여줄 예정이다. 시리즈 '파친코'를 통해 애틋한 로맨스를 선보였던 두 사람은 '별짓'에서 눈빛만 봐도 서로의 마음을 알아채는 장기 연애 커플로 재회한다.

김민하는 능력 있는 큐레이터 수현으로 분해, 일과 커리어는 완벽을 추구하지만 사랑과 질투 앞에서는 한없이 망가지는 반전 매력을 뽐낼 예정이다. 노상현은 수현과 10년째 열애 중인 설치미술가 현태 역을 맡아 자신만의 신념과 고집이 있는 예술가로 새로운 변신을 예고한다.

영화 '별짓'은 연애 한번 요란스럽게 하는 오랜 커플이 극과 극의 감정을 오가며, 죽도록 사랑도 하고 죽도록 미워도 하는 유별난 로맨스를 담아낼 예정이다. 로맨스 장르로 재회한 김민하와 노상현의 현실 커플 같은 케미스트리는 전 세계 시청자들에게 색다른 설렘을 선사할 것이다.

10년 장기 연애 커플의 현실 공감 로맨스를 그려낼 '별짓'은 신예 감독인 서정민 감독이 메가폰을 잡아 재기발랄한 연출을 선보일 예정이다.

