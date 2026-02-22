대구의 자랑이 될 '청소년대상' 주인공 공개 모집

24일~3월 20일…선행·창의·성장 3개 부문 총 7명 선정

38년 동안 250명 배출…5월 '청소년문화축제'서 시상 예정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 건강하고 바른 성장으로 지역사회의 귀감이 된 청소년을 발굴·포상하기 위해 '2026년 제38회 대구광역시 청소년대상' 후보자를 오는 24일부터 3월 20일까지 공개 모집한다.

1989년 첫발을 내디딘 '청소년대상'은 건강하고 올바른 청소년 상(像) 정립을 위해 매년 각 분야의 모범 청소년을 시상해 왔다. 지난해까지 총 250명(대상 36명, 우수상 111명, 장려상 103명)의 수상자를 배출하며 지역을 대표하는 청소년 포상으로 자리 잡았다.

후보자 자격은 공고일(2.23.) 현재 대구시에 1년 이상 계속 거주하고 있는 만 9세 이상 24세 이하 청소년으로, 구청장·군수, 학교장, 청소년 관계기관장 등의 추천을 통해 접수할 수 있다. 시상 부문은 ▲선행효행 ▲창의인재 ▲푸른성장 3개 분야며, 선정 인원은 대상 1명을 포함해 각 부문별 우수상 1명, 장려상 1명씩 총 7명이다. 대상은 수상 후보자 중 여러 면에서 성품과 행동이 가장 훌륭해 모든 청소년의 귀감이 되는 청소년에게 수여된다.

대구시는 대구의 자랑이 될 '청소년대상' 주인공을 공개 모집한다.[사진=대구시] 2026.02.22 yrk525@newspim.com

선행효행 부문은 지역사회를 위한 봉사활동 중 선행을 하거나, 부모에게 효도하고 어른 공경을 몸소 실천하는 청소년, 창의인재 부문은 과학·문화·예술·체육 등 다양한 분야에서 미래사회가 요구하는 창의적 활동으로 두각을 나타낸 청소년을 대상으로 한다. 푸른성장 부문은 꿈과 장래를 향해 모험과 개척 등 적극적인 활동으로 또래의 모범이 되는 청소년을 선정한다.

추천을 희망하는 기관은 대구시 홈페이지에 게시된 공고문을 참고해 3월 20일까지 추천 서류를 대구시 교육청소년과로 공문, 우편 또는 방문 제출하면 된다. 최종 선정자는 오는 5월 개최 예정인 '제14회 청소년문화축제'에서 시상할 계획이다.

박윤희 대구광역시 청년여성교육국장은 "지역사회에 귀감이 되는 청소년을 발굴해 포상하는 청소년대상에 대구를 대표하는 모범청소년을 적극 발굴할 수 있도록 관련기관에서 후보자를 널리 추천해 주시길 바란다"고 말했다.

yrk525@newspim.com