서산 석유비축기지 인근서 산불...확산지연제 살포

[서산=뉴스핌] 오영균 기자 = 산림청은 지난 21일 발생한 충남 서산 산불 현장 인근에 위치한 한국석유공사 석유비축기지 보호를 위해 기지 주변에 다목적 산불진화차량을 투입해 리타던트(산불확산지연제)를 살포했다고 22일 밝혔다.
지난 21일 오후 1시 35분 서산시 대산읍에서 발생한 산불은 당일 오후 6시 30분 주불 진화를 완료했으나, 잔불이 남아 있어 산림청 산림재난특수진화대원과 소방인력 등 438명을 투입해 밤새 잔불 진화를 실시했다.
특히 산불 발생지 인근에 국가기간시설인 한국석유공사 석유비축기지가 위치해 있어, 재발화로 인한 피해를 사전에 차단하기 위해 다목적 산불진화차량으로 리타던트를 살포하는 선제적 조치를 취했다.
리타던트는 친환경 산불차단제로, 국립산림과학원이 2021년 민가와 원전 등 중요 시설물을 산불로부터 보호하고 공중진화 효율을 높이기 위해 개발해 현재 운용 중이다.
이번에 사용한 리타던트는 비료와 흡착화합물을 배합해 국내 최초로 친환경 인증을 받은 제품으로, 물에 약 30%를 희석해 사용한다. 나무와 수풀 등에 사전 도포할 경우 산불 지연 효과가 2개월 이상 지속되며, 수질·토양·종자발아·농약잔류 등 환경독성 평가에서 모두 '무독성' 판정을 받은 우수한 특성을 갖고 있다.
금시훈 산림청 산불방지과장은 "리타던트는 2022년 경북 울진, 2025년 경남 산청·경북 지역 대형산불 등에서 중요 시설물을 보호하기 위해 활용해 왔다"며 "충남 서산 산불 현장 인근에 한국석유공사 석유비축기지가 위치한 만큼, 산불로부터 기지를 보호하기 위한 선제적 조치로 리타던트를 살포했다"고 말했다.
